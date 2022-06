A Ford az új Very Gay Raptorral túlmutat az eredeti, tavalyi Very Gay járművükön. Ahogy a neve is mutatja, a pick-up a Ranger Raptor legújabb generációját használja alapként. A Ford szivárványos karosszériába öltöztette, Pride zászlóval és csillogó aranyszínű elemekkel. A premierre a Goodwood Festival of Speed különleges bemutatóján kerül sor.

Ott az új Very Gay Raptor nemcsak a hagyományos hegyifutamon vesz részt, hanem beszédeket is mondanak majd a modell platójáról (ahogy a Ford nevezi őket) is tartanak majd a jármű rakodóterén. A melegségéről több mint tíz éve valló walesi rögbijátékos Gareth Thomas előadást tart arról, hogy az autóipar hogyan lehet befogadóbb és hogyan támogathatja az LMBTQ+ közösséget. A vendégek között szerepel Abbie Eaton autóversenyző, Catherine Bohart humorista és maga Lord March is.

4 Fotó

A Ranger Raptor Európában 288 lóerőt teljesít, és 491 newtonméteres nyomatékot fejleszt ki a 3,0 literes, duplaturbós V6-osból.

Az eredeti Very Gay Raptor a Ford német részlegének a projektje volt a kölni Pride-felvonulásra. Azért hozták létre, mert valaki a közösségi médiában "nagyon melegnek" nevezte az autógyártó Performance Blue színét. A cég úgy döntött, hogy a homofób panaszt valami ünneplendő dologgá változtatja, ezért szivárvány- és aranyszínű pick-upot építettek.

Az Egyesült Államokban a Ford az idei Pride hónapot egy Ford Bronco Wildtrak megépítésével ünnepelte, amely ugyanabban a szivárványos és arany színösszeállításban készült, mint a Very Gay Ranger és a Very Gay Raptor. A vállalat a júniusi Memphis Pride Fest rendezvényen mutatta be.

Vajon a Ford színsémája végül bekerül-e az opcionálisan elérhető fényezések hivatalos listájára?

