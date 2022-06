A Volkswagen új formatervezési vázlatokat adott ki az ID. Aero, az első globális, teljesen elektromos szedánjáról, amely először Kínában jelenik meg, de később Észak-Amerikában és Európában is elérhető lesz.

A modell eredetileg április végén debütált volna Kínában, de mivel a Pekingi Autókiállítás elmaradt, a sorozatgyártás előtti koncepciójármű digitális leleplezésére június 27-én 14:00 órakor kerül sor.

A Volkswagen ID. Aero, amelyet belsőleg Aero B néven is emlegetnek, a márka első globális, tisztán elektromos hajtású sorozatgyártású szedánjának előzetese, amely várhatóan hozzájárul majd ahhoz, hogy a VW az Accelerate stratégia keretében felgyorsítsa elektromos offenzíváját. Az orr-részt bemutató vázlatok egyikét már láthattuk a Volkswagen Csoport március 15-i éves sajtótájékoztatóján, most pedig a jármű oldalprofilját és hátulját is megnézhetjük.

Ahogy a neve is mutatja, a Volkswagen ID. Aero egy rendkívül aerodinamikus járműnek tűnik, amely áramvonalas és éles külső dizájnnal, alacsony első motorháztetővel és kupé stílusú, lejtős tetővonallal rendelkezik. Az autógyártó szerint az előszériás tanulmány aerodinamikus eleje és teteje hozzájárul az energiafogyasztás csökkentéséhez és a hatótávolság növeléséhez. A hátsó rész egy ID. járműhöz képest meglehetősen hagyományosnak tűnik, vízszintes LED-es hátsó lámpákkal, amelyeket egy fénysáv egyesít.

A négyajtós szedán bőséges belső teret ígér, aminek így is kell lennie, hiszen a nagy volumenű felső-középkategóriás szegmensben versenyez majd.

Mint az ID. család összes eddigi modellje, az ID. Aero is a Volkswagen moduláris elektromos hajtásmátrixán (MEB) alapul. Ralf Brandstätter, a VW márkafőnöke még márciusban azt mondta, hogy a tisztán elektromos hajtású koncepciószedán 700 kilométeres hatótávot kínál. Egyelőre csak ennyit tudunk, de biztosak vagyunk benne, hogy a VW a jövő heti bemutató során további részletekkel szolgál majd.

Várhatóan hátsó- és összkerékhajtású hajtásláncok közül lehet választani, a GTX jelzésű teljesítménymodell - a VW nemrég megerősítette, hogy az összes ID. modell kap GTX változatot - a legerősebb kétmotoros elrendezést fogja használni. Ha már az ID. Aero GTX, A VW korábbi K+F vezetője, Frank Welsch 2020-ban azt mondta, a jármű mintegy 5,6 másodperc alatt sprintel majd 0-ról 100 km/órás sebességre.

A sorozatgyártású változat az ID. Aero, amely a belsőégésű motorral szerelt Passat elektromos megfelelőjeként szolgál majd, várhatóan 2023 második felében kerül forgalomba Kínában, az észak-amerikai és európai piacokra szánt megfelelő modell pedig 2023-ban mutatkozik be.

Míg a kínai specifikációjú modell helyben készül majd, az Európába és Észak-Amerikába szánt Volkswagen ID. Aero az autógyártó emdeni üzemében készül majd, ahol nemrégiben kezdték el gyártani az ID.4 elektromos SUV-t is.

