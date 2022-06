Hogyan kerülhet egy autó az orrával a vízbe? Ez nagyon egyszerű, kövesse ennek a turistának a cselekedeteit, aki megszegte a szabályokat azzal, hogy bérelt autójával a tengerpartra hajtott, és veszélyesen közel került a vízhez.

A jelenet az indiai Goában játszódott. Úgy tűnik, a turista megpróbált játszani a kormánykerékkel, hogy az autója megcsússzon a nedves homokon. Néhány perccel később, ismeretlen okból, a bérautó (egy Hyundai Creta) teljes elejét elmerítette, és nem volt módja megmenteni. Úgy tűnik, hogy elakadt, csak a mentőszolgálat beavatkozásával lehetett ezt a Hyundai Cretát kihúzni a vízből.

A meggondolatlan turistának a nyaralása savanyúra fordult. A rendőrség letartóztatta, mivel monszun idején tilos Vagator Beachen autózni. Az autót végül visszavitték a szárazföldre, mielőtt a rendőrség lefoglalta volna, de gyanús, hogy a jármű fontos részeinek sós víz okozta sérülései miatt soha többé nem fogják vezetni.

Amellett, hogy a turista a törvénnyel is összeütközésbe került, a kölcsönző cégnek is felelnie kell. Kénytelen lesz a zsebéből kivenni a pénzt, még akkor is, ha a jármű biztosítva van. Nem biztos, hogy a biztosító mindent kifizet a videók fényében.

A Cartoq weboldal beszámolója szerint nem ez az első eset, hogy turisták megszegik a törvényt, és bérelt autójukkal a tengerparton közlekednek. A jelentések szerint egy férfit már letartóztattak, aki egy Maruti Suzuki Swiftet vezetett a Morjim strandon, egy másik személyt pedig azért, mert Hyundai i20 típusú autója elakadt a homokban.

