A Tesla ugyan tavaly több mint 300 000 autót adott el Kínában, és 484 130 darabot gyártott a sanghaji gyárban, de a kínai hatóságok nem mindig nézik jó szemmel. A Reuters elárulja, hogy 2022. július 1-től legalább két hónapig nem lehet Teslával közlekedni Pejtajho városában.

Az ok? A helyi hatóságok attól tartanak, hogy a Tesla (vagy az amerikai kormány) kémkedésre fogja használni az autók kameráit és érzékelőit. Pejtajho egy tengerparti üdülőhely a kínai Hepej tartományban, ahol a Kínai Kommunista Párt tagjai általában a nyári szabadságukat töltik, és ahol nyáron a döntések meghozatalára is összeülnek.

Nem ez az első eset, hogy a Tesla autókat betiltják Kínában. A múlt hónapban Hszi Csin-ping elnök látogatása során korlátozták a használatukat Csengtu városában. A hatóságok nem tettek bejelentést, de a közösségi oldalakon közzétett videókon látszik, hogy a rendőrség bizonyos területeken nem engedi át a Tesla-autókat.

A Reuters emlékeztet arra is, hogy a kínai hadsereg megtiltotta a Tesla-autóknak, hogy belépjenek a területeire, mert biztonsági aggályok merültek fel Elon Musk autóinak kameráival kapcsolatban. A Tesla néhány hónappal később azt válaszolta, hogy "a Kínában értékesített autók által generált összes adatot az országban tárolják".

A Tesla egy másik problémával is szembesül. Elon Musk egy e-mailben jelentette be a vezetőinek, hogy nem szabad több embert felvenniük, és körülbelül 10 000 alkalmazottat (azaz a teljes munkaerő 10 százalékát) kell elbocsátaniuk. Volt Tesla-alkalmazottak már bíróság elé is vitték volt munkáltatójukat tömeges, felmondás nélküli elbocsátás miatt.

