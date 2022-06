A brit autópályákon bevett szokás, hogy a hatóságok civil teherautókból kamerázva buktatják le a szabálytalankodó sofőröket, akik többnyire mit sem sejtve folytatják útjukat egészen addig, míg a következő pihenőnél ki nem intik őket.

A szembesítés során túl sok értelme nincs a tagadásnak, ugyanis a felvételek alapján világosan látszódik, hogy mi volt az, ami nem tetszett az autópályarendőrségnek. Az extrémebb esetek közül időnként meg is osztanak párat, hogy a többi sofőr okuljon belőle.

A National Highways ezúttal Staffordshire megyében, azon belül is az A500-ason vetette be a jelöletlen járművét, és nem kellett sokat várni, hogy egy szabályszegő vezetőre akadjanak. A videót készítő rendőr el is magyarázza, hogy hol a hiba, amit még a sokat látott egyenruhások is elkerekedett szemmel néznek.

Lévén a furgonos egyik fülétől a másikig rakosgatja a telefont, iszogat, közben elengedi a kormányt is, mit sem törődve azzal, hogy közben nagy sebességgel közlekedik az autópályán. Remélhetőleg a példás büntetés kedvét szegte a sofőrnek.

