A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Audi MEB Eco. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az új üzemben a Volkswagen konszern legújabb elektromos motorjait fogják gyártani. A termelés 2025-ben kezdődik meg a tervek szerint, amelyhez egy új gyártóterületet alakít ki a vállalat. Mint közölte, a kormány által 8,5 milliárd forinttal támogatott fejlesztés tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos autóiparban.

Az új, úgynevezett MEB ECO (Modularer E-Antriebs-Baukasten - modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) hajtásokat a Volkswagen Konszern kis méretű elektromos autóiba építik. Az új termék gyártása új kompetenciákat is jelent, hiszen a gyártási mélység növelésével az elektromos hajtáshoz szükséges lemezcsomagot és a forgóegységet (rotor) is a győri munkatársak fogják készíteni, valamint a későbbiekben a teljesítményelektronika gyártása is vállalatnál történik.

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát mára egyértelműen az autóipar jelenti, amely az elmúlt tizenkét év alatt rendkívüli fejlődésen ment keresztül.

A szektor termelési értéke 2010-ben 3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben 9400 milliárd forint, és a lendület nem kopott meg a globális és kontinentális kihívások ellenére sem, ugyanis ez a szám az idei év első négy hónapjában elérte a rekordnak számító 3500 milliárd forintot. Az ágazat tizenkét évvel ezelőtt 86 ezer magyar embernek adott munkát, míg ma 158 ezernek - sorolta.

Aláhúzta, hogy a magyarországi autóipar 90 százalékos kiviteli hányaddal dolgozik, hazánk így a világ 20. legnagyobb járműipari exportőre, míg lakosságszám tekintetében csak a 95. helyen áll. Tavaly Magyarország exportálta a negyedik legtöbb benzinmotort és a tizenharmadik legtöbb dízelmotort.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ez a fejlődés jelentős mértékben köszönhető az Audinak is, amely Győrben hozta létre a világ legnagyobb autóipari motorgyárát. Tájékoztatása szerint itt 13 ezer munkavállaló dolgozik, de a kiszolgáló cégekkel együtt mintegy 25 ezer család megélhetését biztosítja a vállalat.

Emlékeztetett rá, hogy az Audi tavaly 171 ezer autót gyártott Magyarországon, ami rekordnak számít, és ezeket a világ 122 országában értékesítették.

A miniszter rámutatott, hogy az Audi a kormány egyik legfontosabb célkitűzésének végrehajtásában is segít, az autóipar forradalmi átállásában, ugyanis 2018-ban megkezdődött Győrben az elektromos motorok szériagyártása, és az idei év elejére már 300 ezer ilyet állítottak elő.

"Az az ország, amely az elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházásokat meg tudja nyerni, az a jövő gazdasági növekedésének lehetőségét is megnyeri magának" - fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy Magyarország már most is a globális autóipari átalakulás éllovasai közé tartozik, és a kormány azon dolgozik, hogy az elektromobilitás minden területén nagy kapacitások jöjjenek itt létre.

Kitért arra is, hogy nagyjából hatezer német vállalat összesen 300 ezer embernek ad munkát Magyarországon, így ezek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget hazánkban. A kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly elérte a 60 milliárd eurót és ezzel rekordot döntött, az idei év első felében is 8 százalékos bővülést regisztráltak.

