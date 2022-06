2022 a BMW számára a termékbemutatók szempontjából sűrű évnek ígérkezik, mivel a bajor márka minden követ megmozgat, hogy méltóképpen megünnepelje M divíziójának 50 éves fennállását.

A motorsport részleg is nagyon aktív, hiszen a Le Mans Daytona Prototype (LMDh) bemutatása mellett az új M4 GT4-et is leleplezték. A második generációban a versenyautó a GT3-as modell könnyűszerkezetes tetejét és hátsó szárnyát kölcsönzi.

19 Fotó

A BMW pályaautója álló helyzetben is gyorsnak tűnik, köszönhetően az átfogó aerodinamikai készletnek, amely egy gigantikus első osztószárnyat is tartalmaz, amely akár hókotrónak is megfelelne, ha lehet túlozni.

Az első lökhárító és az izmos oldalküszöbök árulkodó jelei annak, hogy ez nem egy tipikus M4, és ez különösen nyilvánvaló az autó minden kényelmi funkciótól megfosztott belsejében; az utcai CSL-hez képest az új GT4 még civilizáltnak is tűnik.

Bár versenyautóról van szó, az M4 GT4 2023 számos olyan kényelmi funkcióval rendelkezik, amelyet nem várnál el egy ilyen autótól. Ezek közül a legfontosabbak a légkondicionáló, a fűthető szélvédő és a szellőztetett Recaro ülés, amelyek alapfelszereltségként szerepelnek.

További érdekes részletek közé tartozik a természetes szálak használata a belső és külső részeknél. Szintén említést érdemel a Fanatec versenyszimulációs hardver szakértőinek világító kezelőszervekkel ellátott kormánykereke.

A soros hathengeres motor az előírásoktól függően 550 lóerőt és 650 Nm maximális forgatónyomatékot tud kifejteni. Az összes erőt egy hétfokozatú ZF automata sebességváltó és egy önzáró differenciálmű segítségével juttatja el a hátsó tengelyre.

Az új német versenymodell további előnye, hogy rendkívül jól konfigurálható: az M4 GT4 tízfokozatú kipörgésgátlóval, háromféle H&R rugóval és ötfokozatú állítható kipörgésgátlóval rendelkezik.

A világszerte minden GT4-es versenysorozattal kompatibilis új versenyautó októberben kerül gyártásba azon csapatok számára, amelyek megengedhetik maguknak a nettó 187 000 eurós (kb. 72 millió forintos) árat.

Összehasonlításképpen azonban az M4 GT3 415 000 euróért kerül az érdeklődő csapatokhoz. Mindkét M4-es a BMW Motorsport kínálatában a belépő szintű M2 CS Racing és a mindenre képes LMDh között helyezkedik el.

