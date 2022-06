A BMW M3 Touring már a hivatalos bemutatkozása előtt is címlapokra került azzal, hogy rekordot állított fel egy híres versenypályán. A BMW éppen ezen a héten állította fel a leggyorsabb kombi hivatalos rekordját a Nürburgring Nordschleife pályán, 7 perc 35,060 másodperces, közjegyző által hitelesített köridővel, amely mintegy 10 másodperccel gyorsabb volt a korábbi rekordtartónál, a Mercedes-AMG E63 S-nél.

A rekordot jelentő kört a BMW M fedélzeti kamerával videóra vette, ezt az oldal alján található beágyazott videón tekinthetitek meg.

Mivel az M3 Touringot még nem mutatták be, a pályát meghódító autót még álcába burkolták. A barna belső tér azonban látható volt, ahogy az is, hogy a legelső hosszú tetős M3-as hogyan boldogult a rettegett versenypályán.

A BMW még nem árult el részleteket az M3 Touring hajtásláncáról, de várhatóan ugyanazt a 3,0 literes, soros hathengeres, ikerturbós motort használja majd, mint a szedánban. Ott ez a hathengeres 503 lóerőt és 650 newtonméter nyomatékot ad le. Ha azonban valaki az M3 Touringot kézi váltós kivitelben szeretné, az nem biztos, hogy kapható lesz, de ezt majd a bemutató alkalmával tudjuk meg biztosan.

Ennek apropóján a BMW hivatalosan is bejelentette, hogy az első M3 Touring az idei Goodwood Festival of Speed-en debütál. Egy másik fontos M modellel, a BMW M4 CSL-lel együtt mássza majd meg Goodwood dombjait. Az autógyártó részvétele a népszerű hegymászóversenyen a BMW M 50. évfordulóját ünnepli. Egyébként ebben az évben mutatják be a 2023-as BMW M2-t is - az utolsó, tisztán belsőégésű motorral hajtott M autót.

A BMW M3 Touring teljes részletességgel 2022. június 23-án mutatkozik be.

