A brit kormány kedden bejelentette, hogy megszünteti az egyes új elektromos autók vásárlóinak nyújtott 1500 fontos (kb. 675 ezer forintos) támogatást, hogy más járművekre összpontosítson, kiváltva ezzel az autóipar haragját.

A 2011-ben indult programmal a kormány "közel félmillió elektromos autó értékesítését támogatta" - áll a közleményben.

A végrehajtó testület azonban azt mondja, hogy most más típusú elektromos járművek támogatására kíván összpontosítani: taxik, motorkerékpárok, furgonok, teherautók és kerekesszékkel megközelíthető járművek támogatására, amelyekre 300 millió fontot tervez elkülöníteni.

Az Egyesült Királyság 2030-ra tűzte ki az új benzin- és dízelüzemű autók értékesítésének betiltását az országban, és márciusban már bejelentette, hogy 1,6 milliárd fontot bocsát rendelkezésre, hogy 2030-ig 300 000 nyilvános töltőpontot létesítsenek.

"A plug-in autók támogatásának megszüntetéséről szóló döntés rossz üzenetet közvetít, és a lehető legrosszabbkor jön egy olyan iparág számára, amely még nem heverte ki a világjárványt" - jelentette ki Mike Hawes, az SMMT, a brit iparági szövetség vezérigazgatója.

"Jelenleg mi vagyunk az egyetlen olyan nagy európai piac, ahol nincs kezdeti vásárlási ösztönző az elektromos autókra"- mondta. - "Ahhoz, hogy az elektromos autók mindenki számára elérhetővé váljanak, az áraknak csökkennie kell" - tette hozzá a közúti közlekedők szövetsége, az RAC, és "csalódottan állapította meg , hogy a kormány a támogatás megszüntetése mellett döntött."

A végrehajtó testület szerint azonban "mindig is egyértelmű volt, hogy ez ideiglenes finanszírozás" - áll a közleményben. Megjegyzik, hogy az eredetileg 5000 fontban meghatározott összeget már fokozatosan csökkentették, ami "kevés hatással volt az elektromos autók értékesítésének felgyorsulására".

A kormány azzal is érvel, hogy az elektromos autót választó autósok már most is részesülnek az üzemanyag-megtakarításból, a nulla összegű gépjárműadóból és a céges autókra vonatkozó kedvező adókulcsokból.

Az Egyesült Királyság autóiparát a globális ellátási lánc megszakadása miatt tartósan pótalkatrészhiány sújtja. Az elektromos autók eladásai azonban folyamatosan nőnek az országban, és ma már az összes eladott autó egyhatodát teszik ki, sőt, valamivel több mint a felét, ha az összes hibrid járművet is beleszámítjuk.

