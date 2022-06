Számtalan teaser, videó és kémfotó látott napvilágot a BMW M3 Touringról. A történelem első sorozatgyártású M3 kombija június 23-án mutatkozik be a Goodwood Festival of Speed-en, és hogy tovább emelje a hőmérsékletet, a BMW M most bejelentette, hogy a híres Nürburgring Nordschleifén is nagyot alkotott.

A bajor kombi ugyanis 7:35.060-as időt ért el, ami majdnem tíz másodperccel gyorsabb, mint a Mercedes-AMG E 63 S kombi, úgy, hogy közel száz lóerővel erősebb. A lenti videón a rekordra készülő fejlesztőcsapat látható, valamint néhány felvétel, amelyen a pilóta a német pályán teljes gőzzel halad.

Amikor az autót néhány nap múlva bemutatják, nem érhet nagy meglepetés. Esztétikailag már szinte minden szögből láttuk a modellt. A motorháztető alatt a BMW M3 Touring ugyanazt a hathengeres motort kapja, mint a szedán rokona, nevezetesen egy 3,0 literes duplaturbóst 510 lóerővel és 650 Nm nyomatékkal.

A sebességváltót és az erőátvitelt illetően azonban a BMW nem hagy választási lehetőséget az ügyfeleknek: nyolcfokozatú automata és összkerékhajtás lesz mindenkinek. Emlékeztetőül: egyes piacokon az M3 és az M4 kézi és hátsókerék-hajtással is kapható. Több korábbi teaser alapján az M3 Touring a szedánhoz képest különleges beállításokra lesz jogosult.

A BMW M3 Touring várhatóan jövő ősszel érkezik az utakra. A kezdőár 110 000 euró körül lesz. Bizonyos piacok, például az Egyesült Államok, a homologizációs költségek miatt nem részesülhetnek ebben a modellben.

