Mindig is arról álmodott, hogy egy Ferrari Enzo álljon a garázsában? Az RM Sotheby's hamarosan eladásra kínál egy különleges példányt. Ez az egyetlen "Bianco Avus" színben gyártott példány, amelyet egy svájci ügyfél rendelt a 2000-es évek elején.

Ha már ma is ritkaságszámba megy, hogy egy Ferrari Enzóval találkozik az ember, akkor egy soha nem látott színű, eladó példányt találni már rendkívülibb eseménynek számít.

9 Fotó

Az először 2003-ban Németországban bejegyzett különleges fehér Enzo a 133023-as alvázszámot viseli, és 2012-ben a Ferrari Classiche részleg hitelesítette. Néhány különleges opcióval felszerelve, bőr és szövet belső térrel, szénszálas monocoque ülésekkel, piros műszerekkel és digitális műszerfallal.

Ami különlegessé teszi, és az általában vörös Enzókhoz képest biztosan feljebb nyomja az árát, az a színe: a híres "Bianco Avus". Ez egy történelmi árnyalat, amelyet az 1960-as években a márka által jegyzett legszebb mesterművek közül néhányhoz választottak.

Ezt az ikonikus Ferrarit egy 6,0 literes V12-es motor hajtja, amely 651 lóerőt teljesít. A ma bemutatott modell alig kevesebb mint 10 000 km-t futott, és nemrég szervizelték. Az autó jelenleg Hongkongban van.

Egy svájci kisvárosban töltött pár évet követően, ahol gyakran az első vásárló boltjában állították ki, ez a Ferrari Enzo kétszer is gazdát cserélt, végül Hongkongban landolt, és egy híres gyűjteményhez csatlakozott. Most az autó újra a piacon van, és kétségtelenül néhány gyűjtő kíváncsiságát is felkelti.

