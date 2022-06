Hogyan tervez egy olyan sportautó-márka, mint a Ferrari, előre? Az elektromos hajtás felé mutató trend nem áll meg Maranellóban, de úgy tűnik, ott sem sietnek a termékek villamosításával. Ezt mutatja a "Capital Markets Day 2022", amelyen a márka bemutatta a következő évekre vonatkozó terveit.

A Ferrari 2018 és 2022 közötti időszakra szóló termék-útiterve 15 terméket irányzott elő, és ugyanezt ígérik a 2023-2026 közötti időszakra is, a 15 jármű közül az elsőt 2022 szeptemberében mutatják be a Purosangue SUV formájában. Az olasz márka másik abszolút újdonsága az első tisztán elektromos hajtású modell lesz, amely a vállalat szerint 2025-ben kerül piacra. Egy hiperautót is terveznek erre az időszakra.

2026-ra a Ferrariknak már csak 40 százaléka lesz tisztán belsőégésű motoros, 55 százalékuk hibrid, a maradék 5 százalék pedig elektromos autó lesz. 2030-ra ez az arány jelentősen megváltozik: Ezután az autóknak csak 20 százaléka lesz belső égésű motoros, 40 százalékuk hibrid, a fennmaradó 40 százalék pedig tisztán elektromos jármű lesz. Összehasonlításképpen, 2021-ben a kiszállított autók 80 százaléka tisztán belső égésű motoros volt, míg a fennmaradó 20 százalék hibrid.

A vállalat nem fogja kiszervezni az úgynevezett "elektromos motorokat", ezeket Maranellóban fejlesztik és építik házon belül. Az alapmodellek - beleértve az SUV-t is - a teljes értékesítés mintegy 85 százalékát adják majd, a fennmaradó 10 százalékot a különleges szériás modellek (pl. 812 Competizione), 5 százalékot pedig az Icona sorozat (pl. Daytona SP3) és a LaFerrari utódja adja.

Ami a motorsportot illeti, a Ferrari Le Mans Daytona prototípusának előzetese is megtekinthető volt, amely a következő hetekben indul tesztelésre. Nem világos, hogy a hiperautónak lesz-e köze az LMDh programhoz és/vagy a Forma-1-hez, de azt tudjuk, hogy az autónak nagy cipőben kell járnia, tekintve, hogy a LaFerrari utódja lesz.

Ugyanezen a tőkepiaci napon a Ferrari tett egy merész ígéretet arra, hogy az évtized végére karbonsemlegessé teszi gyárait. Eközben egy olasz erdőtelepítési projektet is indítanak "Bosco Ferrari" néven, hogy megtisztítsák a helyi környezetet.

