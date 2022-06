Az ID.4 GTX és ID.5 GTX európai alapfelszereltségének bővítéséről szóló sajtóközleménybe rejtve a Volkswagen a sportos EV-portfóliójának jövőbeli bővítéséről is hírt adott.

Amellett, hogy a wolfsburgi székhelyű vállalat megerősítette, hogy az ID.3 GTX úton van, azt állítja, hogy az ID. Buzz GTX változatban is megjelenik. Valójában az ID. sorozatban az összes jövőbeli elektromos jármű kap GTX-származékot.

A három betűt, amelyet korábban azokon a piacokon használtak, ahol a VW a Golf GTX és a Scirocco GTX modelleket forgalmazta, az elektromos autók sportos változataihoz használják fel. A vállalat örömmel jelenti, hogy az ID.4 GTX és az ID.5 GTX vásárlási aránya közel 40 százalékos a modellcsaládon belül.

Mit várhatsz az ID. Buzz GTX-től? A korábbi GTX modellek két villanymotort használnak, egyet az első, egyet pedig a hátsó tengelyen. Rendszerteljesítményük 299 LE, teljes nyomatékuk 460 Nm, és összkerék-hajtásúak.

A hátsó tengelyen egy 204 LE teljesítményű, állandó gerjesztésű szinkronmotor működik, amelynek nyomatéka 310 Nm. Az első tengelyre egy 109 LE teljesítményű és 162 Nm-es aszinkronmotor került. A VW szerint ez a motor különösen kompakt és könnyű, rövid időre túlterhelhető, és csak minimális légellenállási veszteséget okoz, amikor nem hajtott állapotban van. Az elektronikusan korlátozott végsebesség 180 km/h.

Ami a jelenlegi GTX modellek frissítését illeti: Mostantól az ID.4 GTX 53 255 eurótól, az ID.5 GTX pedig 56 455 eurótól rendelhető Németországban. A korábban választható "Design" és "Comfort" felszereltségi csomagok mostantól az alapfelszereltség részét képezik. Ezek tartalmazzák többek között a klímakomfortos szélvédőt, sötétített oldalsó és hátsó ablakokat, fűthető első üléseket, két USB-C csatlakozót elöl és hátul, variálható középkonzolt, az "Air Care Climatronic" klímaberendezést aktív kombi-szűrővel, a parkolási klímavezérlést és a kétzónás hőmérséklet-szabályozást.

A belső térben is vannak újítások: A műszerfal és az ajtópanelek már fekete színűek. Az egész belső térben megtalálható vörös díszvarrások optikailag hangsúlyozzák a sportosságot, és többek között a fekete bőrkormányon is helyet kaptak. Ezenkívül az opcionális felső sportüléseket piros varrás és logó is díszíti. Kívülről azonban a fekete szín adja meg az alaphangot: A tetőkeret, a C-oszlop, a külső tükrök és a diffúzor mostantól fényes feketében ragyog.

