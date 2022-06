Az év elején a Subaru, a Hoonigan és Travis Pastrana bemutatott egy erősen módosított Subaru GL kombit. A trió hallgatott a részletekről, de most már sokkal többet tudunk. Többek között azt, hogy a ferdehátú a jövő heti Goodwood Festival of Speed-en debütál. Az autó a közelgő Gymkhana videóban is megjelenik, de ami igazán feldob minket, azok a specifikációk.

A Subaru egy 862 lóerős négyhengeres boxert gyömöszöl a GL névre keresztelt "családi hucksterbe". Az erő mind a négy kerékre egy szekvenciális hatsebességes sebességváltón keresztül jut el. Sajnos a japánok nem árulják el, hogy pontosan mit is csináltak a motorral.

A karosszéria karbonból készült, és egy rácsos csővázon ül. Az őrült kombi egyik legfőbb jellemzője az aktív aerodinamika. A GL hátul egy nagy szárnnyal rendelkezik, amely "együttműködik" az első és a hátsó szárnyon lévő hidraulikus aero szárnyakkal.

Ezenkívül egyfajta szénszálas tetőcsomagtartó irányítja a levegőt a tetőn lévő NACA légbeömlőbe, amely a hátul elhelyezett hűtőt táplálja.

Az autó a KMC Wheels kovácsolt monoblokk felniken ül, amelyeket a Subaru nyolc küllős felnijei ihlettek, ezeket a Subaru az 1980-as években szerelte az autóira. A WRC-specifikus felfüggesztés hosszú rugóúttal rendelkezik.

A belső tér is eléggé retro. Egy 1983-as GL kombi autóból származó autentikus rádió biztosítja a 80-as évek hangulatát. A műszerfalhoz a Subaru kék szénszálat használ, egy kis meghajlás az eredeti kék műszerfal előtt. Pastrana járműve 12 colos digitális műszeregységgel is rendelkezik, a műszerek teljesen retróra vannak programozva.

Az 1983-as Subaru GL kombi a június 23. és 26. között megrendezésre kerülő Goodwood Festival of Speed-en mutatkozik be először a nyilvánosság előtt. Pastrana természetesen a híres hegyifutamon is vezetni fogja. Tavaly a második helyen végzett, így vad verseny várható.

Később az év folyamán GL majd a legújabb Gymkhana-filmben lesz látható. Pastrana már 2020-ban is feltűnést keltett itt egy őrült légi show-val.

