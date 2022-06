Már majdnem egy éve, hogy az Aston Martin bemutatta a Valkyrie hiperautó pályaváltozatát: a Valkyrie Pro-t. Nem rendelkezik az utcai változatán található kiegészítő villanymotorral, de így is képes túlzó teljesítményt produkálni csupán a szívó V12-es motorral.

Miután tavaly márciusban Bahreinben először pályára lépett, és egy kis ízelítőt adott, a brit pályahiperautó nemrég Amerikában landolt, méghozzá a WeatherTech Raceway Laguna Seca-i versenypályáján.

Itt több youtubernek is lehetősége volt arra, hogy profi versenyzők kíséretében köröket tegyen a pályán. A világhálón már több videóban is megjelent, hogy milyen is lehet az egyik utolsó nagymotoros aspiráns, amit még láthatunk a világon.

A Valkyrie Pro a Cosworth által az utcai autóhoz épített 6,5 literes V12-es motor tovább tuningolt változatával van felszerelve. Az alapkivitelben az impozáns szívómotor 11 000 fordulat/percig képes felpörögni, és akár 1000 lóerőt is kifejthet.

Hatalmas számok, kombinálva ultrakönnyű szénszálas karosszériával, szénszálas felfüggesztési keresztlengőkarokkal és a szélvédővel és oldalablakokkal, amelyek plexiüvegből, a plexi modern evolúciójából készültek.

Az Aston Martin által a Valkyrie Pro esetében bejelentett adatok között szerepel a leszorítóerő mennyisége is, amely körülbelül kétszerese az extrém csomaggal felszerelt közúti változaténak, ami több mint 3 százalékos oldalirányú gyorsulást tesz lehetővé.

Az Aston Martin Valkyrie AMR Pro jelenlétét Laguna Seca-ban a negyedik alkalommal megrendezett Hypercar Invitational tette lehetővé, amely a Make-A-Wish Greater Bay Area jótékonysági szervezet javára szervezett zárt körű rendezvény.

