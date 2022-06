Több mint két évnyi fejlesztés után a múlt héten leleplezték a világ előtt a 2023-as BMW X1-et. A bajorok legkisebb crossoverének harmadik generációja rengeteg új technológiával és felfrissített motorokkal érkezik. A BMW láthatóan rengeteg munkát fektetett az új modellbe, és már a gyártószalagra is küldték.

Az új X1 a németországi Regensburgban található gyárban készül majd. Mind a négy hajtáslánc-változatát (benzines, dízel, plug-in hibrid és tisztán elektromos) itt szerelik össze, beleértve az új iX1 EV-t is – írta a Carbuzz.

A benzines és dízel modellek elsőként a német piacra érkeznek, a bevezetést októberre tervezik, az X1 xDrive25e és xDrive30e plug-in hibridek pedig novemberben követik őket. Az iX1 EV szintén novemberben kerül forgalomba, míg 2023-ban érkezik az első M Performance X1, az X1 M35i.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai piacon csupán csak egy modellel, az xDrive28i-vel debütál, a 2,0 literes turbós négyhengeres motorja 241 lóerőt produkál, ezzel némileg erősebb és nyomatékosabb az elődnél, ráadásul új hétfokozatú duplakuplungos automatát is kapott. Arról még nincs információ, hogy az M Performance változat eljut-e a tengerentúlra, de ha kellően népszerű lesz a megújult X1 az Egyesült Államokban, úgy lehet rá esély.

