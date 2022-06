Csaknem négyezer, az Egyesült Államokba tartó autó volt azon a szállítóhajón, mely az Azori-szigetek közelében még februárban, ismeretlen okokból kigyulladt. Próbálták megmenteni a hajót és annak értékes portékáját, de nem sikerült.

Amellett persze, hogy óriási anyagi kárt okozott a baleset, más gond is van a 3000 méter mélyre süllyedt hajóval és rakományával. Manfred Santen, a Greenpeace tengervédelmi csoportjában dolgozó vegyész szerint a környezetkárosító hatása jelentős, arról nem is szólva, hogy több tonna üzemanyag és olaj is volt a hajón.

A VW csoport mindenesetre nem tud mit tenni, egyetlen szerencséjük, hogy kötöttek biztosítást a járművekre, de magát a hajót nem ők tulajdonolták, annak elsüllyedéséről és a balesetről is meglehetősen kevés használható információval rendelkeznek.

A 438 milliárd dollárnyi rakomány java Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley és Lamborghini modellek voltak, a szakemberek szerint pedig semmi esély nincs arra, hogy a felszínre hozzák a járműveket – írta meg az Autószektor.

