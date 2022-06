Miután a Tesla bemutatta az első Cybertruck koncepciót/prototípust, egy időre az internet az új futurisztikus pickup házi készítésű változatát bemutató emberek otthonává vált. Néhányan megpróbálták pontosan lemásolni a formát, de kisebb méretben és más anyagok felhasználásával, míg mások a már meglévő járműveiknek próbálták a Cyber kinézetét adni - a legtöbb ilyen projektet azonban ironikusan csinálták, és nem igazán öltek bele sok munkát.

Úgy tűnik azonban, hogy a Cyber-láz még mindig tart, és az emberek még mindig hajlandóak értékes idejüket azzal tölteni, hogy valamit a Tesla teherautó képére alakítsanak. A Cyber Hooligan egy YouTube-csatorna, amelyet egy Tesla-rajongó hozott létre, aki egy roncstelepről beszerzett, összetört Toyota Prius C alapján elkészítette saját Cyber-ihlette projektjét.

A Cyber-projekthez csak az alvázát tartotta meg, és bár a Prius C már így is jóval rövidebb, mint egy Cybertruck, az építő valójában még kisebbre szabta a tengelytávot. Azt is megjegyzi, hogy ha a tető formáját pontosan úgy alakította volna ki, mint az eredetin, az a sokkal kisebb méret és az eltérő arányok miatt csúnyán nézett volna ki.

A tető formája ezért egészen más, de azt mondjuk, hogy vizuálisan jó döntést hozott. Nem nagyon variált az orrkialakítással, amely többé-kevésbé a Cybertruck közvetlen másolata, és amikor egyenesen feléd hajt, talán még téged is megtéveszthet... körülbelül fél másodpercig, mert egyszerűen sokkal kisebb, mint az eredeti.

Ezen a videón a CyberPriust tesztelési céllal terepre viszik. Annak ellenére, hogy elsőkerék-hajtású járműről van szó, nem lehet túl nehéz, így terepjáróként talán még egész jól is boldogulhat. Valójában, mivel a tetőszerkezet nem igazán fog kitartani egy borulásos balesetben, talán egy kicsit túl agilis lesz terepen...

Mindeközben az AutoTopNL egy igazi vadállatot eresztett szabadjára az Autobahn sebességkorlát nélküli szakaszán: A Ferrari F8 Tributót. A videót itt lehet megnézni.