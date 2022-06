Amint arról a Mach-E Forum.com beszámolt, a Ford észlelt egy Mustang Mach-E-vel kapcsolatos problémát, amely biztonsági visszahívást indokol. A hírek szerint azonban jelenleg nem áll rendelkezésre javítás. A fórum a javításhoz szükséges alkatrészek hiányára hivatkozik, bár a Ford hamarosan megjelenő szoftvereket és újrafeltöltési utasításokat is említ. Addig is a Ford az érintett járművek értékesítésének leállítását rendelte el.

A Ford "ÚJ JÁRMŰVEK KIÁLLÍTÁSI / SZÁLLÍTÁSI TILALMA - Előzetes értesítés - 22S41 biztonsági visszahívás" címmel küldött értesítést minden kereskedőnek, amelyben pontosítja, hogy az autógyártó mexikói cuautitlani üzemében 2020. május 27. és 2022. május 24. között gyártott 2021-es és 2022-es Mustang Mach-E elektromos crossoverek lehetnek érintettek. Ez potenciálisan mind a ~100 000 Mach-E-re vonatkozna, amelyet a villanyautó első megjelenése óta gyártottak, bár nem világos, hogy ténylegesen hányat érint, és hányat hívnak vissza hivatalosan.

A Ford feljegyzése szerint a Mustang Mach-E elsődleges nagyfeszültségű akkumulátor kontaktorai túlmelegedhetnek. Ha ez megtörténik, az "nyitott kontaktor vagy hegesztési állapotot" okozhat, ami ahhoz vezethet, hogy a kontaktorok menet közben lehegesztődnek. Az érintett járművek tulajdonosait a következő vezetéskor a hajtáslánc meghibásodására figyelmeztető lámpa boldogíthatja, és a Mach-E nem tud elindulni.

A járműben a műszeregységen megjelenhet a "Stop Safely Now" felirat is, és ezt követően a jármű teljes és azonnali áramkimaradása következhet be. A Ford szerint a Mach-E egyszerűen megáll.

A Ford 2022. harmadik negyedévéig nem számít a probléma javítására. Amint a javítás módját meghatározzák, és az alkatrészek rendelhetővé válnak, a Mustang Mach-E tulajdonosokat a Ford első osztályú postai úton értesíti

Ahogy az autógyártók célzottan erre a célra épített platformokra épített új villanyautókkal haladnak előre, úgy tűnik, az ilyen visszahívások egyre gyakoribbá válnak. A Ford már többször visszahívta a Mach-E-t, és ugyanez igaz a riválisokra, például a Tesla Model Y-ra is.

Mindeközben az AutoTopNL egy igazi vadállatot eresztett szabadjára az Autobahn sebességkorlát nélküli szakaszán: A Ferrari F8 Tributót. A videót itt lehet megnézni.