Könnyű kritizálni a kupé-SUV-t a kissé furcsa formája, a kétes praktikussága és a hagyományos karosszériaváltozathoz képest fizetendő felár miatt. Úgy tűnik azonban, hogy az emberek szeretik ezeket az autókat, olyannyira, hogy már nem csak a luxus kategóriába tartoznak. A franciáknak ott van a Renault Arkana és a Citroën C4, a Peugeot pedig hónapokon belül bemutatja a 4008-ast. Ha pedig valami még pörgősebbet keresünk, akkor a Mercedes GLC Coupe második generációja már úton van.

Kémeink rábukkantak az új GLC Coupe álcázott prototípusára, körülbelül két héttel azután, hogy a normál modell megkapta világpremierjét. Az álcázás jó részét már el is veszítette, hiszen a teljes borítás értelmetlen lett volna, tekintve, hogy nagyjából mindannyian tudjuk, hogy fog kinézni. A 20 colos kerekeken közlekedő, sorozatgyártás közeli tesztautó megmutatta a kanyargós tetővonalat és a kacsafarok-spoilert.

11 Fotó

Úgy tűnik, a Mercedes külön erőfeszítéseket tett, hogy kissé eltérő hátsó lámpákat adjon neki, mivel a látható LED-grafikák csak a GLC Coupénál találhatók. Sajnos egy dolog nem változik a normál modellhez képest, mégpedig a mű kipufogóvégek, hiszen láthatjuk, hogy a valódi végek a hátsó lökhárító alatt rejtőznek. Máshol a prototípus kiköpött mása a 2023-as GLC-nek, leszámítva a felső rész nyilvánvaló változtatásait, amelyek a karcsúbb negyedablakok befogadására szolgálnak.

Mivel az alapmodell légellenállási együtthatója 0,29-re csökkent, hasonló javulásra számíthatunk a GLC Coupe esetében is. Az enyhe hibrid benzin- és dízelmotorok széles választékára számíthatunk, amelyekhez csatlakoznak a plug-in hibrid hajtásláncok és a két AMG is. Mindegyik négyhengeres motor lesz, de elképzelhető, hogy lesz egy hathengeres GLC Coupe 400d is. Akár 4,5 fokos hátsókerék-kormányzást is terveznek, valamint légrugózást a selymesen sima vezethetőségért.

Bár kémjeink nem tudták megörökíteni a GLC Coupe belsejét, az utastér nagyrészt a normál modellből öröklődik majd, amely maga is a C-osztály W206-os modelljéből lett átvéve. Ez nem kevés hasonlóságot jelent az S-osztállyal, de nyilván nem ugyanazt a kifinomultsági és kényelmi szintet hozza. A masszív belső változtatásoknak köszönhetően a Mercedes jobban felveheti a versenyt az Audi Q3 Sportbackkel és a BMW X4-gyel.

A hivatalos leleplezésre valószínűleg még az év vége előtt sor kerül, a pikáns "43-as" és "63-as" AMG hibrid származékok pedig várhatóan valamikor 2023-ban landolnak. Az előbbi 402 lóerős és 500 newtonméter erősebb lesz, míg az utóbbi húsos 670 lóerős és 750 Nm feletti.

