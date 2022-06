A MINI termékek új generációja van fejlesztés alatt, és a brit autógyártó most megerősítette, hogy új dizájnnyelvet alkalmaz. Az úgynevezett "Charismatic Simplicity" nyelvezetet egy új koncepcióautóban mutatják be, amely egy elektromos crossoverre épül, és amelyet a jövő hónap végén mutatnak be. Van egy első képünk erről a stílusgyakorlatról, amely egy szögletesnek tűnő crossovert mutat, az első ajtókhoz rögzített külső tükrökkel.

A MINI szerint az új dizájnnyelv mögött egy olyan irányzat áll, amely a márka minden új termékét erős egyéni karakterével segíti megkülönböztetni.

Ennek az új dizájnnyelvnek a középpontjában a márka lényege áll majd: a letisztult és egyszerű megjelenés. Az új filozófia másik kulcseleme a "fenntarthatóságra nagy hangsúlyt fektető" anyagok használata. A MINI modellek következő generációja például bőr nélküli lesz, és nélkülözni fog minden krómozott elemet.

"A tisztán elektromos MINI modellek egyedülálló lehetőséget adnak arra, hogy újragondoljuk a formatervezést" - magyarázza Oliver Heilmer, a brit cég formatervezési vezetője. "Ugyanakkor megőrizzük a MINI által ismert figyelmet a részletekre, a hagyománytiszteletet és az innováció iránti szenvedélyt."

A MINI modellek következő generációjának belseje ugyanazt a minimalista megközelítést követi majd, mint a külseje. A műszerfal közepén található, a márka archetipikus, kör alakú műszerfali kijelzője új generációba lép, és az iparág első, teljesen használható, kerek felülettel rendelkező érintőképernyőjévé válik.

Örömmel hallottuk, hogy a MINI megtartja a legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók fizikai kezelőszerveit a belső térben, a központi kijelző alatt elhelyezett gombokkal.

Kívülről a MINI azt mondja, hogy kombinálni fogja DNS-ét innovatív, technológiai ihletésű dizájnelemekkel. A hátsó lámpák például innovatív LED-technológiát használnak majd, és a hagyományos Union Jack-dizájnt felváltja az egyes modellek egyedi fényjelzése.

Összességében minden új MINI kis méreteket tart majd, köszönhetően egy új platformnak, amelyet elsősorban a tisztán elektromos mobilitás szempontjainak kihasználására fejlesztettek ki.

