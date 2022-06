A BMW Group és az Our Next Energy (ONE), a michigani székhelyű energiatároló vállalat megállapodást írt alá arról, hogy a ONE Gemini Dual-Chemistry akkumulátor-technológiáját beépítik a BMW iX elektromos SUV-ba.

A ONE szerint az egyedülálló, nagy hatótávolságú Gemini technológia, amelyet 2022 januárjában mutatott be egy Tesla Model S-en, amely egy töltéssel 1210 km-t tett meg, lehetővé teszi, hogy a BMW iX teljes feltöltéssel 965 kilométerig jusson. A tervek szerint az év végére elkészülő iX prototípus jármű csaknem kétszer akkora hatótávval büszkélkedhet majd, mint a sorozatgyártású BMW iX xDrive50, amely a modellcsalád leghosszabb, EPA-értékelés szerinti hatótávjával, 521 kilométerrel rendelkezik.

A ONE szerint a Gemini technológia 20%-kal csökkenti a lítium felhasználását, míg a grafit felhasználását 60%-kal és minimalizálja a nikkel és a kobalt használatát. Ennek eredményeként a vállalat szerint fenntarthatóbb energiatárolási technológiát hoz létre, amely jelentősen csökkentheti a környezetterhelést.

A BMW a BMW i Ventures szilícium-völgyi székhelyű kockázati tőkeágazatán keresztül befektetője a ONE-nak, és nemrégiben egy 65 millió dolláros finanszírozási kört vezetett.

A BMW iX prototípusról nem közöltek konkrét részleteket, de a német autógyártó úgy véli, hogy a ONE Gemini akkumulátortechnológiája beépíthető a BMW SAV-családjába, és a ONE akkumulátortechnológiával hajtott jövőbeli szériamodellekhez vezethet.

A ONE úgy véli, hogy az akkumulátorok újragondolására irányuló küldetése összhangban van az olyan autóipari vállalatok fenntarthatósági és költségcéljaival, mint a BMW Group, és segít megoldani az elektromos járművek hatótávolságának felelősségteljes növelésével kapcsolatos kihívást.

