A kínai informatikai óriás Huawei megosztott néhány részletet autóipari részlegének, az Aitónak a jövőjéről, amely aktívan együttműködik a Chongqing Sokonnal.

Az Aito termékcsalád jelenleg a közepes méretű M5-ből áll, amely valójában egy másik kínai autó, a Seres SF5 reinkarnációja, valamint a zászlóshajó M7-ből, amelyet a Huawei és a Sokon fejlesztett ki az utóbbi technológiájának felhasználásával.

Érdekes módon az autóipari környezetben a Huawei elsősorban szoftverszolgáltatóként ismert. Az állami tulajdonú BAIC Corporation tulajdonában lévő ArcFox márka például a Huawei Harmony OS operációs rendszert telepíti elektromos autóiba.

Most jelentették be, hogy a JAC és a Chery is csatlakozik a Huawei partnereihez. Az informatikai óriás jelenleg egy új modellt fejleszt a JAC-cal, míg a Chery egyszerre két autó tervezését intézi. Az erőforrás típusáról és a karosszériatípusról azonban még nincs információ.

A fő partner továbbra is a Chongqing Sokon marad, és az együttműködés megszüntetéséről szó sincs. Valószínű, hogy a JAC és a Chery segíteni fog a Huawei-nek olcsó elektromos autók kifejlesztésében, és esetleg megosztja technológiáját.

