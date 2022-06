A Bentley Flying Spur S a luxusmárka sportos kínálatának legújabb tagja. Ezt a szedánt először a június 23. és 2022. június 26. között megrendezésre kerülő Goodwood Festival of Speed rendezvényen mutatják be - legalábbis élőben, mert most megnézhetjük, miről van szó.

A Flying Spur S fekete díszítéssel rendelkezik a hűtőrácson, az alsó homlokzati részen, az oldalsó légbeömlőkön, a tükörsapkákon, az ablakok körül, a hátsó lökhárító ékezetein és a kipufogóvégeken. A fényszórók és a hátsó lámpák színezett lencsékkel rendelkeznek. Az első lökhárítót egy S jelvény díszíti.

13 Fotó

A vásárlók különböző felnik közül választhatnak. Van egy 22 colos kivitel két színben, öt Y-alakú küllővel. Alternatívaként létezik egy 21 colos, háromküllős kivitelű változat is. Választástól függetlenül a piros féknyergek alapfelszereltségnek számítanak.

Belül a Bentley bordázott kialakítású vagy opcionálisan steppelt felületű üléseket szerel be. Kéttónusú bőrborítással választható. Az S embléma mindkét fejtámlára oda van hímezve. A műszerfal kialakítása hasonló a Continental GT Speedéhez, és a kronométerek ihlették.

A Flying Spur S kétféle motorral kapható. A 4,0 literes, duplaturbós V8-as motor 550 lóerőt teljesít, nyomatéka pedig 770 newtonméter. Ennek köszönhetően a limuzin 4,0 másodperc alatt gyorsul 100 kilométer/órára, végsebessége pedig 319 kilométer/óra. Sportkipufogóval van felszerelve.

A hajtáslánc tartalmazza a Bentley Dynamic Ride rendszerét, amely akár 1300 Nm-t is lead, hogy ellensúlyozza a karosszéria dőlését. Négykerék-kormányzással is rendelkezik, amely a hátsó kerekeket akár 4,2 fokkal beljebb kormányozza, hogy javítsa a szedán kezelhetőségét.

A másik motor egy hibriddel segített 2,9 literes, ikerturbós V6-os, amely 544 lóerőt és 750 Nm-t ad le. Az erőforrás 4,1 másodperc alatt gyorsítja fel a szedánt 100 km/órára. Az elektromos hatótávolság 41 kilométer.

A Flying Spur S mellett a Bentley Continental GT S és a GT Cabriolet S is látható lesz a Goodwood Festival of Speed kiállításon. Mindhárom modell részt vesz az esemény hegyifutamán is.

Kiderült, mikor kezdik kiszállítani az első Lightyear 0-kat, a világ első sorozatgyártott napelemes villanyautóit. A részletekről itt írtunk.