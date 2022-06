A Mercedes S-osztály a vállalat kínálatának csúcsán áll. Tele van fényűző funkciókkal és élvonalbeli felszereltséggel, és az autógyártó most készíti elő a plug-in hajtásláncú S63-as csúcsmodellt. A Carspotter Jeroen YouTube-csatorna új videója a szuperszedánt a híres nürburgringi versenypályán vette fel.

A videón látható, hogy a Mercedes továbbra is vékony álcafólia alá rejti az S63 első és hátsó homlokzatát, de ez csak a szedán stílusán végrehajtott kisebb változtatásokat takarja. Az S63 a márka Panamericana hűtőrácsát és az AMG védjegyének számító négyes kipufogócsöveket viseli majd. Alacsonyabb lesz a felfüggesztése, és egyéb teljesítménynöveléseket, például nagyobb fékeket kap.

A Mercedes jól tartja titokban az S63 hajtásláncának részleteit. Úgy tudjuk, hogy a cég egy ikerturbós V8-ast párosít majd egy villanymotorral, hogy együttesen több mint 700 lóerőt produkáljanak. Az erőt egy automata váltó továbbítja majd mind a négy kerékhez.

A pletykák szerint a Mercedes egy még erősebb változatot is készít, amely akár 800 lóerőt is leadhat. Az ilyen modellről szóló pletykák 2020 szeptemberére nyúlnak vissza és nem elrugaszkodottak a valóságtól. A Mercedes ugyanis gyártja a 831 lóerős Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance-t, amely 1.400 newtonméter nyomatékot is kipumpál, az S63e pedig betölthetné a V12-es AMG változat hiányát.

A kémfotók a belső teret is leleplezték, ahol a Mercedes nem sokat változtat a széria S-osztályhoz képest. Míg az S-osztály belsejét már a 2020-ban bemutatott új modell megjelenésekor láthattuk, addig az AMG-ben a Mercedes igyekezett elrejteni, így a vállalat néhány stílusbeli finomítást eszközölhetett. Jelentős változásokra nem számítunk a széria S-osztályhoz képest, de belül rengeteg AMG márkajelzés lesz.

A villamosítás az egész autóipart megfertőzi, és a Mercedes sincs ezzel másképp. Teljes villamosítással haladnak előre az EQ márkán keresztül, amely folyamatosan új modelleket dob piacra, de a gázüzemű autók még mindig fontosak. Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások azonban arra késztetik az autógyártókat, hogy a nagyobb hatékonyság és teljesítmény érdekében a hibridek felé forduljanak. Miközben az AMG S63 őrületes teljesítményt pumpál majd ki magából, korlátozott hatótávolság mellett tisztán elektromos mobilitást is kínál.

