A BMW hivatalosan is megkezdte a visszaszámlálást az utolsó M-es autó világpremierjéig, amely nemet mond a villamosításra. Az M2 G87 ugyanis úgy vonul be a történelembe, mint az utolsó kizárólag robbanómotoros modell, amely a "világ legerősebb betűjét" viseli. A német prémiummárka már egy ideje dobálja az ízelítőket az új M2-höz, és most azt mondják, hogy októberben lekerül a lepel róla. A sportkupé a tervek szerint 2023 áprilisában kerül piacra.

Az év elején amerikai kollégáinknak volt alkalma kipróbálni egy prototípust, innen az alábbi galéria. Itt derült ki az is, hogy a BMW kizárólag hátsókerék-hajtású elrendezéssel tervezi értékesíteni legkisebb M autóját, amely a motor erejét széria hatfokozatú kézi váltón vagy opcionális nyolcfokozatú M Steptronic automata váltón keresztül kapja majd.

124 Fotó

Ami a motort illeti, az S58 az M4-ből érkezik majd, de ne számítsunk hasonló teljesítményre, hiszen ezzel a következő generációs M2 felfalná a nagyobb M autó eladásait. A sajtóközlemény nem részletezi a teljesítményt, de a cég illetékesei elmondták, hogy a 3,0 literes sorhatos, ikerturbós 3,0 literes motort valahol 450 lóerő környékére lövik majd.

A BMW megemlíti, hogy a megújult M2 nagyjából ugyanazt a teljesítményt nyújtja majd, mint a régi M2 CS. A fékrendszert az M4-től örökli majd, és a súlycsökkentés érdekében szénszálas tetővel kínálják. Felár ellenében elöl szénszálas vászonülések fokozzák a sportos hangulatot az utastérben. Az apropót az adja, hogy a belső térben a műszeregység és az érintőképernyő ugyanabban az ívelt üvegdarabban kap helyet, mint az összes BMW-nél, amely az iDrive 8-as rendszerrel rendelkezik.

A prototípussal töltött idő alatt kollégáink felfedezték, hogy az M2 ugyanazokat az adaptív lengéscsillapítókat, valamint a 275/35/19-es első és 285/30/20-as hátsó gumikat kapta, mint az M4. A 2-es sorozat kupé kisebb változataihoz képest a zászlóshajó láthatóan szélesebb lesz, amit a domború sárvédők is bizonyítanak. Miután a színes M fényezést eltávolítják, az új M2 meglehetősen agresszívan fog kinézni, és jelentős előrelépést jelent majd az M240ihez képest.

Október még messze van, így van egy olyan érzésünk, hogy a BMW még sok teasert tartogat, hogy hype-ot építsen az M+ICE formula epilógusa köré.

