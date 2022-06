A Gran Turismo 7 megjelenése után a Turn 10 Studios videojáték-fejlesztő visszavág és bejelentette saját autóverseny-szimulátorának nyolcadik részét. Az egyszerűen csak Forza Motorsportnak nevezett új játékot az alapoktól kezdve úgy fejlesztették ki, hogy teljes mértékben kihasználja az Xbox Series S és különösen az erősebb X processzorteljesítményét. A gameplay demóban és a bejelentő trailerben látható Maple Valley, az eredeti FM egyik helyszíne.

Azt mondják, hogy a játék fizikaszimulációjának valósághűségét 48-szorosára javították, hogy csökkentsék a különbséget a valóság és a nem valóság között. Az időjárás- és időjárásváltozások minden pályán elérhetőek, és a pályahőmérséklet alapján befolyásolják az autó teljesítményét, ami közvetlenül befolyásolja a gumik tapadását. A Microsoft legújabb konzoljainak erejét kihasználva a Forza Motorsport lenyűgözően valósághű részletekkel rendelkezik, egészen a motorterek arany, szénszálas és alumínium részeiig.

Az autók sérülései a realizmus egy teljesen új rétegét kapták, mivel a karosszérián lévő egyedi karcolások azonnal láthatóvá válnak egy másik járművel vagy az oldalfallal való ütközés után. Érdekesség, hogy a sérülések irányultságát is figyelembe veszik majd az új FM címben, ahogyan a szennyeződések felhalmozódását és azt is, ahogyan a festék leválik a jármű szélein és a kerekeken is.

Az Xbox & Bethesda Games Showcase során előzetesen bemutatott új darabot eredetileg még azelőtt belengette a Microsoft, hogy megjelent volna az Xbox Series X|S. A játék vezetését és fizikáját teljesen átdolgozták, hogy elérjék a játékban való elmerülés egy új szintjét, amit általában a GT-sorozathoz szoktunk kötni. Ugyanebből az okból kifolyólag a gumiabroncs- és üzemanyag-menedzsment is be lesz ágyazva az új játékba.

Amellett, hogy az új Forza visszahozza Maple Valley-t, a játékosok a jelentősen továbbfejlesztett Laguna Seca és Spa-Francorchamps pályákon is versenyezhetnek majd, valamint olyan új helyszíneken, mint a japán Circuit Hakone és a dél-afrikai Kyalami Grand Prix Circuit.

A Forza Motorsport jövő tavasszal érkezik Xbox Series X|S-re, és PC-n is elérhető lesz. Aki kíváncsi a trailerben szereplő autókra, itt a teljes lista:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi 2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupé

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Eagle-Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans 1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini Huracán EVO

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Mercury Cougar Eliminator

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R Nismo (R35)

2017-es Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

