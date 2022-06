A DS 7 Crossback hivatalosan a 2017-es Genfi Autószalonon mutatkozott be, és már kezd látszani rajta a kora. Az európai piacon jelenleg sokkal modernebb és kifinomultabb SUV-k vannak, és a francia luxusautógyártó a 7-es ciklus közepi frissítésre készül, hogy megpróbálja fenntartani a keresletet. Megérkeztek az első kémfotók a ráncfelvarrott modellről, melyek kisebb vizuális finomításokat mutatnak.

A fotósaink által Franciaországban elkapott prototípus minimális álcát visel, amely az első homlokfelületet takarja. Nagy átdolgozásokat nehezen találunk itt, bár észrevettük, hogy a hűtőrács új hálós kialakítást kapott krómbetétekkel. Az első lökhárítóhoz egy új ajakdiffúzor is csatlakozik, és a fényszórók belső grafikáján is lehetnek módosítások.

10 Fotó

Oldalról semmi sem keltette fel a figyelmünket, kivéve a fekete keréktárcsákat, amelyek valószínűleg a tesztautó ideiglenes darabjai. A fekete fényezés jobb napokat is látott, mivel minden keréken karcolások láthatók. A hátsó álca a hátsó lámpák nagy részét rejti, és ez azt jelentheti, hogy enyhe áttervezést kaphatnak. A hátsó lökhárító a beépített diffúzorral és a kettős kipufogócsővel változatlannak tűnik.

Fotósaink két fotót is küldtek nekünk a belső térről, és valószínűleg elmondható, hogy az utastérben a változások a minimálisra korlátozódnak. Valójában semmilyen finomítást nem láttunk, mivel a műszerfal, az ülések és a kárpitok mind megegyeznek azzal, amit a jelenlegi DS 7 Crossback kínál bizonyos piacokon.

Jelentősebb változások a motorháztető alatt történhetnek, ahol az E-Tense hibrid modell nagyobb teljesítményt kaphat. Nem hivatalos információk szerint akár 360 lóerős teljesítményre is lehet számítani, valamint megnövelt tisztán elektromos hatótávra. Frissített vezetési segédletek, valamint továbbfejlesztett infotainment-technika is várható, amikor a faceliftes DS 7 Crossback még idén debütál. Érdekes lesz látni, hogy a francia elnök is megkapja-e az átdolgozott modellt.

