Európában "tökéletes vihar" sújtja a közúti árufuvarozókat: az egekbe szökő benzinár rengeteg problémát okoz a szektorban, ami más iparágakra is átgyűrűzött, emiatt Olaszországban például már engedményeken gondolkodik a kormány.

A globalizáció révén azonban, ami a világnak ezen a felén nem történt meg, az a másik oldalon igen: Dél-Koreában a kamionsofőrök közel egy hete sztrájkolnak a magas üzemanyagárak ellen, és ezzel térdre kényszerítették a helyi, de a globális logisztikai láncot is, tekintettel a csomópontok és a termelés stratégiai szerepére.

A sztrájk az autóiparon kívül, amelyre a globális következmények a már jelenlévőkkel együtt (chiphiány, az ukrajnai háború, a kínai járványhelyzet) halmozódnak, az acélipart, az olajipart, a gumiipart, a félvezetőgyártást, a cementgyártást és az akkumulátorgyártást is érzékenyen érinti, hogy csak néhányat említsünk.

Június 12-én, vasárnap a Reuters dél-koreai kormányzati forrásokra hivatkozó jelentése szerint az áruk leszállításának elmaradása miatti becsült veszteség 1,2 milliárd dollárra, azaz több mint 400 milliárd forintra rúgott.

Újabb kemény csapás az autóiparra, amely a világjárvány és az ukrajnai háború között talán más ágazatoknál is jobban szenved az utánpótláshiánytól. Tegnapig a kamionosok sztrájkja a dél-koreai autóiparnak mintegy 5400 jármű kiesésébe került, ami körülbelül 75 milliárd forint értékű termeléskiesést jelentett.

A Hyundai ulszani üzeme például naponta körülbelül 6000 járművet gyárt - ismételte meg a szakszervezet. A múlt péntekig tartó sztrájk több mint 3800 darab autóba került az autógyártónak.

Az autóipari témánál maradva, de a gumiabroncs-ágazat felé mozdulva a Hankook Tire&Technology Co Ltd, az olyan autógyártók beszállítója, mint a Volkswagen és a Mercedes-Benz, a Reuters által is idézett helyi szóvivő szerint a napi szállítások mintegy 50 százalékkal csökkentek.

Az ipari minisztérium becslése szerint azonban múlt vasárnapig körülbelül 640 000 gumiabroncs szembesült szállítási problémákkal.

Még az akkumulátorok és a félvezetők, a keleti és a nyugati autóipar kulcsfontosságú alkotóelemei sem mentesülnek a sztrájk következményeitől. Itt azonban a források kevésbé beszédesek. Egy névtelenül nyilatkozó akkumulátorgyártó azt állította, hogy elővigyázatosságból több energiaforrást szállított le a sztrájk előtt, talán sejtve, hogy valami történni fog.

A vállalat ezért a múlt héten nem szenvedett fennakadást a termelésben, de újraértékeli a szállítmányok kezelését, ha a sztrájk folytatódik. Csak hogy néhány számot említsünk: az LG Energy Solution Ltd, az SK On akkumulátor-üzletága, az SK Innovation Co Ltd és a Samsung SDI Co Ltd együttesen az elektromos járművek globális piacának több mint negyedébe szállítanak akkumulátort.

Ami a félvezetőket illeti, a hírek vegyesek. Bár egy szakszervezeti tisztviselő szerint a sztrájk hatással lehet az Ulszanban gyártott nyersanyagok szállítására, a Samsung és az SK (a világ két legnagyobb memóriachip-gyártója) nem nyilatkozik, talán azért, hogy ne keltsenek riadalmat egy kulcsfontosságú piacon.

Kiderült, mikor kezdik kiszállítani az első Lightyear 0-kat, a világ első sorozatgyártott napelemes villanyautóit. A részletekről itt írtunk.