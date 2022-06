Amikor már azt hitted, hogy az Audi R8 V10-es motorja már nem is lehetne izgalmasabb, a Hoonigan csapata közbelép, és 11-es fokozatba kapcsolja a dolgokat. Ez az első generációs Audi R8 V10 önmagában is különleges jármű, azonban a tulajdonos nem tudta a dolgokat gyári formájában tartani. Egy kompresszorral és egyedi tuninggal kiegészítve ez a különleges szuperautó most egy lángszóró álomgép, amely hatalmas számokat produkál a tesztpadon.

A Hoonigan legújabb videósorozata meglehetősen egyszerű, kigyúrt autókat raknak tesztpadra, és a büszke tulajdonosokkal beszélgetnek a jármű módosításairól. A menetek előtt teljesítményjóslásra kerül sor, hátha a videósok pontosan meg tudják határozni az alany jármű lóerős teljesítményét.

A Hoonigan videójában szereplő Audi R8 V10-es a YouTuber Mike Tornabene tulajdonában van, aki inkább Dom Mazzetti vagy Bro Science Life néven ismert. Tornabene az R8 V10-esét egy VF Engineering kompresszorral módosította, amely az R8-asában lévő V10-es teljesítményét messze a szériafelszereltség fölé növeli. A Hoonigan tesztpadján az R8 V10 595 lóerőt és 680 newtonmétert produkált a kerekeknél. Mivel az Audi R8 V10 egy összkerékhajtású autó, meglehetősen sok teljesítményt veszít a hajtáslánc.

Az első generációs Audi R8 kritikus jármű volt az Audi számára, és 2006-os debütálásakor átalakította a cég kínálatát. Az R8 volt az Audi első igazi szuperautója, és a VW-csoport Lamborghini-tulajdonlása révén előnyére vált, hogy számos, az R8 megalkotásához használt alkatrészen osztozott az olasz gyártóval. Az Audi mérnökei azon dolgoztak, hogy az Audi R8-nak saját, egyedi identitást adjanak, mint egy hétköznapi szuperautónak, amelyet a riválisokkal összehasonlítva praktikusnak tartottak.

Az Audi R8 egy nagy fordulatszámú, 4,2 literes V8-as szívómotorral debütált, amely 414 lóerőt és 430 newtonméter nyomatékot produkált. Ez a robosztus V8-as nem volt elég erős néhány vásárlónak, ezért az Audi bemutatta az R8 V10-et, amelyet egy 5,2 literes V10-es szívómotor hajtott, amely 525 lóerőt és 530 newtonméter nyomatékot préselt ki magából.

Mindeközben John DeLorean lánya elmondta a véleményét az apja nevével fémjelzett DMC Alpha5-től, de többnyire keresetlen szavai voltak. Itt írtunk róla részletesen.