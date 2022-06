Hat év fejlesztés után a Lightyear napelemes elektromos járműve most megkapta a közúti engedélyt. A szedánt a tervek szerint ősszel kezdik gyártani, és novembertől szállítják ki.

A modell neve azonban a jelek szerint nem Lightyear One lesz, mint eddig, hanem Lightyear 0. Magyarázatként a cég csak annyit mond, hogy ez illik a fejlesztési történetbe, hiszen a nulláról kezdték.

15 Fotó

A Lightyear 0 egy öt méter hosszú elektromos szedán. A kevesebb mint 1,6 tonnás önsúlya nagyon alacsony. Emellett az autó rekordot jelentő légellenállási együtthatója kevesebb, mint 0,19. A kettő együttesen biztosítja az alacsony energiafogyasztást. A Lightyear nem adja meg a WLTP-értéket, de állandó 110 km/h sebességgel az autó állítólag csak 10,5 kWh/100 km-t fogyaszt. Ezáltal ez a "jelenleg elérhető leghatékonyabb elektromos jármű".

A meghajtásról négy kerékagymotor gondoskodik, amelyek együttes teljesítménye körülbelül 175 lóerő. Valószínűleg ez a 30 perces teljesítmény, a maximális teljesítmény ennél nagyobb is lehet. A rendszer nyomatéka hatalmas, 1720 newtonméter.

Az akkumulátor 60 kWh-jával kivételesen kicsi egy ekkora autóhoz képest. Az alacsony energiafogyasztás azonban 625 km-es WLTP hatótávolságot eredményez. Ez önmagában is feljogosítja az autót arra, hogy bekerüljön a tíz legnagyobb hatótávolságú elektromos autó közé. Jelenleg az ötödik helyen állna, kiszorítva a Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range (610 km) változatát.

Az akkumulátoros elektromos tartomány mellett létezik a napelemes elektromos tartomány is. A Lightyear 0 ugyanis öt négyzetméternyi napelemmel rendelkezik. A speciális, dupla ívű napelemek nemcsak parkoláskor, hanem menet közben is termelnek áramot. Optimális körülmények között ez az elektromos energia állítólag napi 70 km vezetésre elegendő - ami sok napi ingázáshoz is elegendő. Ez azt jelenti, hogy hónapokig vezethetjük az autót újratöltés nélkül.

Legfeljebb 946 Lightyear 0-t építenek, amelyek egyenként 250 000 euróba (kb. 95 millió forintba) kerülnek. A második Lightyear modellt nagy sorozatban, megfizethető áron gyártják majd. Mindössze 30 000 euróba fog kerülni, és 2024 végétől/2025 elejétől gyártják majd - feltehetően a finnországi Valmet cégnél, akárcsak a Lightyear 0-t.

