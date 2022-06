Számos olyan biztonsági teszt van, amelyek révén megbizonyosodhatunk arról, hogy a hatalmas gépek, amelyekkel gurulunk, életben tartanak minket, ha a dolgok rosszra fordulnak. Az egyik, és talán a legrettegettebb közülük a jávorszarvas-teszt - nevét arról a manőverről kapta, amelyet akkor kell végrehajtani, ha hirtelen egy akadály, jelen esetben egy állat jelenik meg az autópálya közepén.

Ezt a tesztet több független cég is elvégzi - köztük a km77.com. A kiadvány tesztjének friss alanya az új BMW X3-as, amely a 2022-es modellévre megújult egy frissítés keretein belül.

A szarvasteszthez használt minta egy dízelüzemű X3-as volt, összkerékhajtással. Az autót többféle opcióval szerelték fel, köztük az M csomaggal, amely a felfüggesztést is lejjebb tette. Emellett nagyobb keréktárcsákat is viselt - egészen pontosan 20 hüvelykeseket, amelyek nagyobbak az alapértelmezett 18 hüvelykesnél. A gumiabroncsok is szélesebbek voltak, elöl 245 mm-esek, hátul pedig 275 mm-esek.

A 77 kilométer/órás sebességgel az X3 majdnem átment az első próbálkozáson, ha nincs az a bója, amelyet az éles balos manőver során eltaláltak. Láthattuk, hogy az X3 pattogott és csúszkált is a kísérlet során.

Az X3 legjobb próbálkozása 81 km/órás sebességgel sikerült, mivel minden akadályt hibátlanul, minden nehézség nélkül kikerült. Érdekes azonban megjegyezni, hogy a tesztelő nem tudta megismételni a 79 km/h sebességű, makulátlan kísérletet.

Ami a tesztek szlalom részét illeti, a sofőr megjegyezte, hogy nem volt nehéz átfűzni az X3-at a bójákon. A kormánymű gyorsan reagált, de a jármű súlya miatt nem tudott gyorsabban menni. Ennek ellenére a BMW X3 24,5 másodperc alatt teljesítette a szlalompályát, ami megegyezik a kiadvány által korábban tesztelt Mercedes-Benz EQS-sel.

