A Hyundai Kona következő generációjának prototípusai kihasználták a nyári időjárást, és levetkőztek néhány álcaréteget, hogy több támpontot adjanak arról, hogyan is fog kinézni a 2024-es modell.

A kompakt SUV a Hyundai kínálatában a Bayon felett és a Tuscon alatt helyezkedik el, és olyan modellekkel száll szembe, mint a Volkswagen T-Roc. Így nem meglepő, hogy a Hyundai mérnökei a legutóbbi kiruccanásuk alkalmával a VW egy példányát is kéznél tartották összehasonlítás céljából.

A korábbi kémfotókon a Kona még teljes álcát viselt, amely nagyon keveset árult el a formavilágáról, de ezek a legújabb képek már egy kicsit informatívabbak. A jelenlegi Konához hasonlóan az új is osztott fényszórós kialakítású lesz, ám a kiegyenesített felső része immár menetfényként fog funkcionálni.

Az oldalsó DRL-ek mellett azonban úgy tűnik, hogy egy harmadik sáv is felsejlik, ami arra utal, hogy a Kona egy jellegzetes, a teljes szélességében körbefutó fénysávot kap majd. Sok autó hátsó részén láttunk már hasonló kialakítást, de ha ezt a trükköt elöl alkalmazzák, a Kona azonnal felismerhető arcot kap.

A jelenlegi modellek piactól függően a legkülönfélébb motorokkal készülnek, és olyan speciális változatokat is gyártásba küldtek, mint a 276 lóerős Kona N, vagy az Electric kivitel, ami kétféle akkucsomaggal elérhető. Hasonlóan széles választékot várhatunk a 2024-ben debütáló új generációtól is, az akkukapacitás ugyanakkor jelentősen nőhet az elektromos verzióknál – számolt be róla a Carscoops.

