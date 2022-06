Habár a Sabrét még azelőtt elkapkodták, hogy akár egy példánnyal is elkészültek volna a McLarennél, most valaki mégis úgy döntött, hogy pénzzé teszi az amúgy 3 millió dolláros sportautót – számolt be róla a Motor Authority.

Hogy mennyi lesz az annyi, az nagy kérdés, az autókra szakosodott Mecum Aukciósház ugyanis még nem közölt várható összeget, de referenciaként azért mellé tehetjük a kevésbé ritka McLaren Speedtail-t, mely 3,3 millió dollárért kelt el egy januári árverésen.

Ennél vélhetően többet várnak a 11. számú példányért, amellyel alig 100 mérföldet tettek meg, így nem is kérdés, hogy befektetési céllal csaptak le rá annak idején, de azért remélhetőleg egyszer-egyszer meghúzgálták a bajszát a szupersportautónak.

A Sabre egyébként a McLaren Senna rokona, de egyedi karosszériával és nagyobb teljesítménnyel büszkélkedhet. A Senna 789 lóerejével szemben a Sabre 824 lóerővel a McLaren eddigi legerősebb utcai autójának számít. Az igazi izgalmakat a márkától már megszokott 4 literes, ikerturbós V8-as biztosítja, amely 218 mérföld/órás végsebességre repíti a Sabre-t.

A Mecum monterey-i árverése augusztus 18-20. között zajlik, és egybeesik a Monterey Car Week rendezvénysorozattal, amelyet augusztus 12-21. között rendeznek.

Ezt is olvasd el: 400 lóerővel építette újjá egy francia cég ezt a Porsche 928-ast