A Lamborghini 2020-ban készített utcai versenyautót, amikor bemutatta a Huracan STO-t. A versenypályára összpontosító, közúti használatra engedélyezett szuperautó átfogó módosításokat kapott, amelyek könnyebbé és aerodinamikusabbá tették. A Novitec új karosszériakészlettel és egyéb fejlesztésekkel finomítja ezt a formatervet a radikális megjelenésű szuperautóhoz.

A Novitec nagy mennyiségű szénszálas kompozitot használ, amely az autó karosszériájának 75 százalékát teszi ki. A tuner az anyagot a jármű könnyítésére és megjelenésének megváltoztatására használja, új lengőkarokat, nagyobb légbeömlőket is beszerelt a fékek hűtésére, csupasz karbon tükörborításokat és megnövelt motorbeömlőket ad hozzá.

A Novitec által tuningolt Lamborghini a Vossen céggel közösen tervezett, középen lévő anyás, hat küllős, 20 és 21 colos, lépcsőzetesen elhelyezett keréktárcsákon ül. Ezek 72 színváltozatban, csiszolt vagy polírozott kivitelben kaphatók.

Az új kerekek egy átdolgozott felfüggesztéshez kapcsolódnak. Az egyik a tulajdonosok számára 14 választható beállítási lehetőséget biztosít a felfüggesztéshez, míg a másik akár 30 milliméterrel is csökkentheti az STO hasmagasságát.

A Novitec nagy teljesítményű kipufogórendszert is kínál, amely aktívan vezérelt szelepekkel és anélkül is kapható. A Novitec a kipufogórendszert is különböző változatokban kínálja; minden Novitec-kipufogó azonban rozsdamentes acélból vagy Inconelből készül. A kipufogóvégek átmérője 111 milliméter és a vásárlók matt vagy fényes karbon kivitelben is elkészíttethetik őket. A Novitec még a kipufogóvégek aranyozását is felajánlja.

A cég nem részletezi a belső teret, de a tuner szerint bőr és Alcantara opciók széles választékát kínálja különböző színekben. A Novitec a legtöbb vásárlói igényt teljesíti a pilótafülkében.

Az egyetlen dolog, ami nem kap frissítést, az a Huracan hajtáslánca. A szívó 5,2 literes V10-es motor továbbra is ugyanazzal a 630 lóerővel 417 newtonméter nyomatékkal dolgozik. Ez még mindig elég sok egy szuperautóhoz képest.

A tuner Lamborghinihez készült csomagja csak egy a sok közül, amelyeket kínál, mivel a Novitec számos márkához és modellhez készít készleteket. Az új Huracan STO csomag csatlakozik a Novitec más Ferrari, McLaren, Rolls-Royce és más autókhoz készített csomagjaihoz.

