Néhány hónap eltelt azóta, hogy kémfotósaink legutóbb megörökítették a faceliftes Audi A6-ost. Az elmúlt hónapokban kiszúrtuk a teljesen elektromos A6 E-Tron-t, és rengeteg izgalom övezi az elektromos változatot. A benzinmotoros A6-osnak is kell azonban a törődés, ezért jön a frissítés.

Az enyhe, életközépi átalakítás során az Audi az A6 első és hátsó részének formatervét módosítja, mást nem igazán. A vállalat továbbra is egy vékony álcaréteg alá rejti ezeket a változásokat, amely csak az első és hátsó homlokzatot takarja, de ez elég ahhoz, hogy elrejtse az új megjelenést.

22 Fotó

A megújult A6 új fényszóró-grafikával érkezik, de megtartja jelenlegi formáját, átformált légbeömlőkkel és masszírozott hűtőrács-kialakítással. Hátul is hasonló lesz a helyzet, az Audi új hátsó lámpagrafikákat szerel fel, és a hátsó lökhárítót is megpiszkálja. Az új A6-os belsejét még nem láttuk, de nem sok mindent takartak el, ami valószínűleg azt jelenti, hogy az Audi visszafogottan közelíti meg a szedán belső kialakításának megújítását.

Ez a példány S-Line jelvényt visel az első sárvédőkön, de egy darab fekete szalag eltakarja azt. Korábbi kémfotókon a szedánt a jelvénnyel kitéve örökítették meg, így a kisebb felszereltségek valószínűleg más stílusváltozásokat fognak tartalmazni.

A jelvény azt is jelzi, hogy az Audi valószínűleg továbbra is legalább kétféle konfigurációban kínálja majd az A6-ost. Az A6 stílusváltozásait a modellpaletta többi tagjára is átviszik, az S6, az RS6 és a magasan fekvő Allroad változatok is megkapják a módosított formatervet.

Az egyetlen dolog, ami valószínűleg nem változik, az a hajtáslánc. Arra számítunk, hogy az Audi kevés változtatással átviszi őket a megújult modellre. Az Audi rohamosan halad a villanyosítási tervekkel, és az A6 E-Tron a pletykák szerint még idén debütál.

Az Audi még nem jelezte, hogy mikor mutatja be a megújult A6-ost, de arra számítunk, hogy még idén lerántja róla a leplet. Az A6 E-Tron valószínűleg háttérbe szorítja majd, de az új A6 a 2023-as modellévre érkezik. Az Audi A6 eladásai az elmúlt években visszaestek, és az autógyártók az új crossoverek, SUV-k és villanyautók fejlesztésére összpontosítanak, így az A6 enyhe frissítése nem okoz nagy meglepetést.

