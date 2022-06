Tűkön ülve várjuk az új M2-es BMW-t. A német márka már tavaly óta titokban teszteli az új modellt, ráadásul az év elején teasereket is kiszórt.

Úgy tűnik azonban, hogy a BMW nem tudta távol tartani az M2-t az internetezők kíváncsi szemei elől. A @wilcoblok nevű felhasználó Instagram-posztjában egy BMW M2 hátulját kapta lencsevégre állítólag a kamera, amely jó néhány részletet mutat. A közösségi médiában közzétett poszt szerint a kép forrása egy másik Instagram-felhasználó, a BMW M autókért rajongó @bmw_m_collector volt.

A feltételezett M2 fotóján a hátsó lámpák mintha a leköszönő modell lámpáinak arányait követnék, szemben a nagyobb M3-as és M4-es keskeny stílusával. A függőleges fényvisszaverő is megmaradt, míg a négyes kipufogóvégek alig látszanak a kiszivárgott képeken. A hátsó lámpák formája és LED-grafikája is megújult.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a BMW M2 formaterve kiszivárgott az interneten. Tavaly az M2 első lökhárítója került fel az Instagramra, amely a kompakt kupé szögletes hűtőrácsát és sarokbeömlőit mutatta.

Eddig a kiszivárgott első lökhárító összhangban marad a kémfotókkal és a teaserekkel, ami arról árulkodik, hogy a renderelések közel állhatnak a valósághoz. Mindenesetre ezeket a kiszivárgásokat egészséges adag szkepticizmussal vegyük.

A 2023-as BMW M2-t idén mutatják be. Míg a korai jelentések azt sugallták, hogy az ebben a hónapban megrendezésre kerülő Goodwood Festival of Speeden debütál, egy friss hivatalos közlemény mást jelentett be: inkább a vadonatúj BMW M3 Touring és az M4 CSL fog a híres goodwoodi hegyifutamon pompázni.

