A Cupra ezen a héten tartotta meg az Unstoppable Impulse rendezvényét, amelyen számos modellt mutatott be, mivel célja, hogy elérje az 500 000 éves járműeladást. Ez egy merész célkitűzés, ha figyelembe vesszük, hogy a spanyol autógyártó eddig összesen közel 200 000 darabot szállított ki 2018-as indulása óta. A SEAT almárkájától érkező új modellek egyike a Terramar lesz, amely a Barcelona melletti tengerparti városról kapta a nevét.

Ez egy kompakt crossover formáját fogja ölteni, amely mechanikusan az Audi Q3 következő generációjával lesz testvérmodell. Nem mellesleg a Négy Gyűrűt viselő modellel együtt Magyarországon, a VW-konszern győri üzemében készül majd. Az eddig nyilvánosságra hozott előzetes specifikációkból tudjuk, hogy a Cupra Terramar körülbelül 4,5 méter hosszú lesz. Ez éppen megfelelőnek tűnik, hiszen a következő Q3-as várhatóan valamivel nagyobb lesz, mint a mai modell, amely 4,48 méteres.

Amint a feljebb csatolt galériában lévő fotón is látható, amelyen az első sárvédőn lévő töltőport mutatja meg magát, a Cupra tervei szerint a Terramar-t plug-in hibrid hajtáslánccal is árulni fogják. Egy nem részletezett akkumulátorcsomaggal rendelkezik majd, amely akár 100 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságra is elegendő energiát biztosít. A kompakt crossoverből lesz belső égésű változat is, feltehetően a VW-csoport legújabb (és utolsó) benzinmotor-fejlesztésével.

Azt viszont biztosan tudjuk, hogy a Terramar lesz a Cupra utolsó olyan autója, amely belsőégésű motorral érkezik, vagyis minden, ami utána következik, tisztán elektromos felállású lesz. A C-szegmensbeli crossover a mindenütt jelenlévő MQB platform frissített konfigurációján ül majd. A 2024-re tervezett új modell az Ateca és a vállalat első önálló modellje, a Formentor fölé kerül.

Ugyanezen a Unstoppable Impulse-on a Cupra bemutatta a tavalyi UrbanRebel frissített változatát az eredeti koncepció tónusának csökkentésével. Ez most már lényegesen közelebb áll ahhoz, amit a 2025-ös szériamodelltől várunk, külön cikkben írunk majd róla.

