A Skoda Superb új generációja jelenleg is fejlesztés alatt áll, és most új kémfotók érkeztek, amelyeken egy korai tesztpéldány látható. Amit az alábbi galériában láthatsz, az a márka következő generációs zászlóshajójának prototípusa, amely a leköszönő Superb karosszériáján lovagol. Szolid álcázás borítja az elejét, bár már most is vannak olyan dolgok, amikről érdemes beszélni.

Mindenekelőtt ez a prototípus megerősíti, hogy az új Superb szedánként vagy inkább nagy liftbackként lesz elérhető, amely a tavaly októberben kiszúrt Superb kombi mellé csatlakozik. Emlékeztetőül: a Volkswagen Passat, amely az új Superb alapjain osztozik majd, kizárólag kombiként kerül forgalomba. A Volkswagen-csoport mindkét D-szegmensbeli modellje a megújult pozsonyi üzem futószalagján készül majd, ami azt jelenti, hogy a Superb nem Csehországban, a Passat pedig nem Németországban lesz gyártva.

Visszatérve erre a prototípusra, az új Superb formatervéről pusztán a tesztautó alapján nem sokat tudunk mondani, hiszen nyilvánvalóan a jelenlegi generációs modell karosszériája szerepel rajta. Az álcázott orr-rész a szögletesebb első lökhárítóval némi utalást adhat a jármű új formanyelvére, bár ismétlem, ennyi álcázás mellett gyakorlatilag lehetetlen megjósolni a Superb kinézetét. Petr Matušinec, a Skoda külső formatervezési koordinátora azonban már tavaly közzétette az autó korai vázlatait, amelyek a jelenlegi Octavia által befolyásolt evolúciós formatervre utaltak.

Valószínűleg ez lesz az utolsó olyan Superb, amely belsőégésű motorral lesz kapható. Várhatóan enyhe hibrid benzines és dízel malmok, valamint két plug-in hibrid változat is lesz. Bár a márka vezérigazgatója, Thomas Schäfer tavaly azt mondta, hogy a PHEV nem a jövő, a flották számára még mindig van értelme hasonló felépítésnek az Octaviában és a Superbben. A következő generációs Passat a hírek szerint csak automata váltóval lesz kapható, ami valószínűleg azt jelenti, hogy az új Superb is elveszíti a kuplungpedált.

A Superb és a Passat meggyengült konkurenciával néz majd szembe az európai D-szegmensben, mivel a Ford Mondeo, a Citroen C5, az Opel Insignia és mások már megszűntek vagy hamarosan megszűnnek. Utódaik SUV-szerű modellek lesznek, emelt felfüggesztéssel és robusztusabb megjelenéssel, míg a Superb és a Passat várhatóan megtartja klasszikus D-szegmensbeli megjelenését.

