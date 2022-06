Off-road stílusban és egy csipetnyi extra technológiával: így néz ki a 250GD Wolf, az 1991-es Mercedes G-osztály kabrió restomodja.

Az Expedition Motor Company (egy New Jersey-i cég, amely az egykori német terepjárók újjáélesztésére specializálódott) által készített jármű megtartja a korábbi G-osztály spártai szellemét, anélkül, hogy nélkülözné a modern kényelmi megoldásokat.

Esztétikailag a G-osztály restomod megőrizte az eredeti terepjáró időtlen vonalait. A Mercedesre jellemző a fekete könnyűfém keréktárcsákhoz illő Gulf Blue árnyalat, sötét színű kerékjárati ívekkel és lökhárítókkal. A modernitás egyetlen jele a LED-es fényszórók, míg a szögletes formákhoz és a feltűnő alvázvédelemhez a legkevésbé sem nyúltak.

A belső tér is alig tér el az 1990-es évekbeli szériamodellétől. A bakelit ülések és az analóg műszeregység mellett találunk néhány ma már elmaradhatatlan kényelmet, mint a légkondicionáló, a fűthető első és hátsó ülések és az Apple CarPlay-t támogató kis infotainment-képernyő.

Mechanikailag a 250GD Wolf megfelelő frissítést kapott az OM602-es öthengeres dízelmotorral, amelynek teljesítményét nem részletezték. A motorral kombinálva választható 5 fokozatú kézi sebességváltó vagy 5 fokozatú automata (ez utóbbi egy régi S-osztályból származik).

A motor és az üzemanyagszivattyú mellett az Expedition Motor Company a Mercedes teljes felépítését is felülvizsgálta, új fékrendszert és új felfüggesztést telepített, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a vezetést. Mindezek mellett a G-osztály nem veszítette el terepjáró képességeit, hiszen az első és hátsó zárható differenciálművek továbbra is jelen vannak, hogy a legbonyolultabb helyzetekkel is megbirkózzon.

Amint azonban elképzelheti, ez nem egy olcsó restomod. A vállalat legalább kb. 145 000 eurót, azaz kb. 51 millió forintot kér, és az ár valószínűleg emelkedni fog a testreszabás és az egyedi vásárlói igények esetén.

