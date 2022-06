A Ferrari F8 Tributo minden tekintetben gyors. Papíron 2,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/h-s sebességre, feltéve, hogy megvan a tapadás. A 100 mérföld/órás sebességet 5,8 másodperc alatt éri el, a negyed mérföldet 10,5 másodperc alatt teszi meg, és ha van elég hely, akkor végül 340 km/órás sebességre képes.

Az AutoTopNL új videója nem nyújt számszerű igazolást mindezen referenciaértékekről, de megnézhetjük a sofőr szemszögéből az F8-at mindezen helyzetekben. A szuperautót alaposan megmozgatják a német autópálya korlátozás nélküli szakaszán. Hetedik fokozatban, amikor a fordulatszámmérőn 7400-as fordulatszámot mutat, a Ferrari sebessége rövid időre 341 km/h-ra kattan. Ez pontosan az a végsebesség, amelyet egy egészséges F8 Tributo elérhet.

És mi azt mondanánk, hogy ez az autó határozottan egészséges. A videó címe megemlíti a Novitec nevű tuningcéget, amely számos fejlesztést kínál a Tributo számára. A lóerők még mindig a gyári számként vannak feltüntetve, így nem világos, hogy milyen (ha egyáltalán) módosítások lehetnek a háttérben. Mivel az F8-as duplaturbós 3,9 literes V8-as motorjából már most is 710 lóerő duruzsol, nem igazán hiányzik a motiváció. A videón látható autó pedig úgy tűnik, még ennél is nagyobb sebességre képes. A száguldás tiszta autópályán kezdődött, de mivel a forgalom gyorsan megjelent a horizonton, a vezető a 341 km/h elérése után elemeli a gázt.

A maximális sebesség elérése egyike a videón látható több menetnek. A forgalom összeesküdött, hogy a többi próbálkozásnál kicsit nyugodtabb legyen a tempó, bár ebben az esetben a nyugodt tempó így is 320 km/h körüli sebességet jelent. Ilyen gyorsulással a talpa alatt az F8-nak nem kell sok idő, hogy elérje ezeket a sebességeket, legyen gyári vagy tuningolt.

A teljes mértékben Novitec által átalakított F8 Tributo több mint 800 lóerőt tud, és ezzel a 0-100 km/órás gyorsulás 2,6 másodpercre csökken. A Novitec weboldalán a végsebesség egyszerűen "több mint 340 km/h." Figyelembe véve a gyorsulás ütemét, amit a videón látunk a Ferraritól, azt mondanánk, hogy még néhány kattintás a sebességmérőn lehetséges.

