A BMW M idén júniusban ünnepli 50 éves fennállását a Goodwood Festival of Speed rendezvényen. Ennek fénypontjaként a neves motorsportrészleg a hegyi futamon mutatja be a BMW M3 Touringot, megmutatva a világnak, hogy a szórakoztató autók praktikusak is lehetnek - vagy éppen fordítva.

A hamarosan megjelenő M3 Touring a nemrég bemutatott BMW M4 CSL mellett mássza meg Goodwood híres dombjait. Az M3 Touring és az M4 CSL mellett a BMW a négynapos eseményen bemutatja a weboldalon elérhető modellcsaládját is, köztük az új BMW iX1-et, valamint az i7, i4 és iX M60 modelleket.

A BMW M3 Touring hegymenetére 2022. június 23-án, magyar idő szerint 11 órakor kerül sor. A bejelentés egy árnyékos teaserrel érkezett a hosszú tetős modellről, amelyből csak az M3-asból származó hátsó lámpagrafikát láthatjuk.

Az M3 Touringot már többször is kiszúrtuk tesztelés közben. Az ötajtós modell átveszi az M3-as arcát, beleértve a hatalmas függőleges hűtőrácsot és a hatalmas légbeömlőket, amelyek a motorháztetőben lévő erős motor hűtéséhez szükségesek. Apropó, a BMW egyelőre még mindig hallgat az M3 Touring erőforrásáról.

Mindeközben az álcázott prototípuson a B'ring it on felirat látható az ajtópaneleken. Ez a nürburgringi tesztelésre utal; úgy tudni, hogy a BMW a kompakt teljesítményű kombik 'Ring-rekordjára tör majd. A pletykák szerint az M3 Touring máris 7 perc 30 másodperc körüli időt teljesített, ami bőven gyorsabb a Mercedes-AMG E63 S 7 perc 45 másodpercénél.

Részletesebbet június utolsó hete felé tudunk majd. Nincs más, csak várni a hivatalos bemutatót, ami szórakoztatónak ígérkezik.

