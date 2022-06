A Genesis - a Hyundai által néhány éve alapított luxusautó-márka - mára az Egyesült Államok prémiumautó-piacának szilárd szereplője, és lassan bővíti üzleti tevékenységét Ázsiában és Európában. A márka fejlődésének következő fejezete a jelek szerint a testre szabott autókkal foglalkozó új részleg lesz, amelyet a hírek szerint a fő vállalat tevékenységét támogató, külön erre a célra létrehozott szervezetként hoztak létre.

A The Korean Car Blog új jelentése szerint a Genesis az úgynevezett One of One részleget tervezi, amely a más luxusmárkák jelenlegi stratégiájához hasonló, testre szabott járműstratégia kialakításán fog dolgozni. Kezdetben a testre szabott járműrészleg a meglévő termékeken alapuló különleges modellek építésén és piacra dobásán fog dolgozni. Ez egy klasszikus lépés a prémiummárkáknál, amelynek célja, hogy a design és a belső tér finomításával az életciklus későbbi szakaszában is fenntartsák az érdeklődést egy adott termék iránt.

A jelentés szerint a Genesis golyóálló járműveken is fog dolgozni. Emellett az egyéni vásárlói ízlésen alapuló járművek is szóba jöhetnek. A One of One mindenféle limitált szériás modellekért és dizájncsomagokért lesz felelős a különböző piacok számára, hasonlóan ahhoz, amit például a Porsche Manufaktur és a Mulliner csinál a Porsche, illetve a Bentley számára.

Amikor a Genesis bemutatta a GV80-at, a dél-koreai luxusautógyártó bevezette az úgynevezett Your Genesist is, amely lényegében egy fejlett rendelési rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfél a prémium SUV számára rendelkezésre álló 104 000 kombináció közül válassza ki a kívánt funkciókat és specifikációkat. Ez az új rendelési rendszer az Egyesült Államokban, Kínában és Európában még nem működik teljes mértékben, de hamarosan megjelenik a globális piacokon. A One of One divízió a tervek szerint szintén még ebben az évben létrejön.

A Hyundai, a Genesis anyavállalata szintén azt tervezi, hogy nagyobb szabadságot ad európai részlegének a kifejezetten a helyi vásárlóközönség számára kuriózumnak számító járművek megalkotásában. Ez magában foglalja a Hyundai, Kia és Genesis márkák Európában fejlesztett, Európának és az egész világnak szánt termékeit is.

Mindeközben John DeLorean lánya elmondta a véleményét az apja nevével fémjelzett DMC Alpha5-től, de többnyire keresetlen szavai voltak. Itt írtunk róla részletesen.