Tegnap hivatalosan is bemutatták Kínában az első Smart #1 crossovert. Az eseménynek szentelt sajtótájékoztatón a márka képviselői bejelentették az új Special Edition változatot, amely a közeljövőben debütál.

A hivatalos teaser olyan részleteket mutat be, amelyek a lefényképezett prototípusokon is megjelennek. Külsőleg az autó a széria 1-estől némileg eltérő orr-részben különbözik, a motorháztető alatt jellegzetes "orrlyukakkal", valamint a lökhárítókon végzett módosításokkal. Az eredeti kéttónusú festés is megvan. A küszöbök és a lökhárítók mostantól piros díszítő csíkokkal vannak ellátva. A visszapillantó tükrök és a tető szintén elegáns pirosra vannak festve.

A hajtáslánc várhatóan szintén radikális változásokon megy keresztül. Az alapfelszereltségű Smart #1 egy 272 lóerős villanymotorral van felszerelve a hátsó tengelyen. A Special Edition egy újabb villanymotorral bővül elöl. Teljesítménye eléri a 156 lóerőt, így a teljes teljesítmény 428 lóerő körül lesz. Emellett a kínai kollégák biztosak abban, hogy a vállalat dolgozott az erőmű hangján, amely agresszívabb és sportosabb hangzásúvá vált.

Mindenesetre a debütálás pontos dátuma és hozzávetőleges ára még nem ismert. De ha figyelembe vesszük, hogy az autó prototípusai már régóta járják Kínát, akkor feltételezhetjük, hogy a premierre a következő kínai autókiállításon kerülhet sor. Arról nincs szó egyelőre, hogy Európába is érkezik-e a modell.

Mindeközben John DeLorean lánya elmondta a véleményét az apja nevével fémjelzett DMC Alpha5-től, de többnyire keresetlen szavai voltak. Itt írtunk róla részletesen.