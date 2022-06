Bár a Ford Focus mindig is lemaradt a VW Golf mögött, az amerikaiak kompakt modelljének volt néhány nagyszerű éve. A 2022-es év biztosan nem tartozik közéjük, hiszen az Automotive News Europe által idézett DataForce adatai szerint májusig 28,3 százalékkal 27 151 darabra zuhant a kereslet Európában. A saarlouisi üzemben, ahol készül, már most is létszámfelesleg van, és egy új jelentés szerint a termelés további csökkentését tervezik.

Az ANE testvérlapja, az Automobilwoche idézi Markus Thal üzemi tanácsfőnököt, aki szerint augusztus 29. után jelentősen csökkenteni fogják a német gyár termelését. Hogy érzékeltessük, mennyire rosszul áll a Focus modellcsalád, a Ford nem jelentett be semmilyen beruházást a saarlouisi gyárban, ehelyett úgy döntött, hogy 2 milliárd dollárt fektet be az európai villamosításba. Az év elején részletezett finanszírozásból a kölni üzem részesül, és a romániai Craiova üzeme is készül a vállalat 2030-as, teljesen elektromos személyautó-portfóliójára az öreg kontinensen.

Az Automobilwoche értesülései szerint a saarlouisi összeszerelő üzem jövőjéről még ebben a hónapban döntés születik. A Ford honlapja szerint az 1970-ben alapított 296 hektáros üzemben jelenleg 6190 ember dolgozik a Focus és annak pikáns ST-származékának összeszerelésén. Az ellátási hiányok okozta hosszú szállítási idők nagyban befolyásolták az eladásokat, a várakozási idő egy ST-re akár 12 hónapra is rúghat. A fő probléma a szükséges SYNC 4 rendszerek hiányából adódik, mivel ezeket a háború sújtotta Ukrajnában gyártják.

Mivel az elején említettük a Golfot, a VW ferdehátú/kombi duója is látott már szebb napokat. A DataForce összeszedte a számokat, és ezek szerint a kiszállítások 25,3 százalékkal 56 805 darabra csökkentek. A Golf amióta az eszünket tudjuk, az eladások tekintetében az első helyen állt, de az év első négy hónapjában a Dacia Sandero (62 271) és a Peugeot 208 (68 156) is megelőzte.

Ugyanebben az intervallumban a testvérmodell Skoda Octavia hatalmas, 44,7 százalékos visszaesést szenvedett el 33 024 autóra, míg a SEAT Leon még a top 50-be sem fért be. A szebbik Audi A3 iránti kereslet 11,9 százalékkal, 35 350 járműre esett vissza.

Mindeközben John DeLorean lánya elmondta a véleményét az apja nevével fémjelzett DMC Alpha5-től, de többnyire keresetlen szavai voltak. Itt írtunk róla részletesen.