A villamosított mobilitás egyik úttörő terméke - az eredeti Hyundai Ioniq sorozat - 2022-ben megszűnik. Idén júliusban a vállalat ulszani üzemében megszűnik a Hyundai Ioniq család mindhárom tagjának összeszerelése, azoké, amelyek nem tévesztendők össze az Ioniq márka termékeivel. Az utolsó példány várhatóan néhány héten belül legördül a gyártósorokról, de a vásárlók a világ számos régiójában nem adhatnak le többé megrendelést.

A normál hibridből, plug-in hibridből és tisztán elektromos változatból álló sorozat megszüntetése azonban nem egyik napról a másikra hozott döntés. A Hyundai szerint ez egy régóta tervezett lépés, amely az autóipari szegmensben megváltozott vásárlói igények következménye. Csak Európában, ahol a Hyundai hamarosan megkezdi az autók fejlesztését a helyi piacokra és az egész bolygóra, az Ioniqból 135 692 példányt adtak el, teljes mértékben megfelelve a vállalat üzleti elvárásainak.

Amikor 2016-ban hivatalosan is bemutatkozott szériamodellként, az Ioniq lett a világ első olyan járműve, amelyet az alapoktól kezdve három villamosított hajtásláncra terveztek és építettek. Úttörő termék volt az autógyártó és az egész iparág számára, és alapvetően előkészítette az utat a Hyundai Ioniq márkanévvel ellátott, fejlettebb elektromos járműveinek sora előtt. Az Ioniq a cég első jelentős kísérletei közé tartozott egy működő autonóm rendszer kifejlesztésére is, amelynek önvezető prototípusát a 2017-es Genfi Autószalonon mutatták be.

Az eredeti Hyundai Ioniq sorozatot az Ioniq 5 követte, egy fejlett, nagy hatékonyságú és technológiával felszerelt elektromos jármű, amely világszerte elérhető. Az Ioniq útjának következő fejezete az Ioniq 6, egy nulla károsanyag-kibocsátású szedán bevezetése, amelyet a háromsoros Ioniq 7 elektromos SUV követ. Az eredeti Ioniq örökségét, amely az autóiparban számos fontos nemzetközi díjat nyert, sikeresen folytatja az Ioniq 5, amelyet idén áprilisban az Év autójának választottak.

