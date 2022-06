A Mansory egy újabb módosított Urus SUV-val tért vissza, de ez egy kicsit különlegesebb, mint a korábbiak. A Venatus Evo S jelentős vizuális átalakítással és figyelemre méltó teljesítménynövekedéssel tupírozta fel a Lamborghini Urust.

A limitált szériás Venatus Evo S valahogy tovább fokozza a korábbi Venatusokban látott agresszivitást. Ez az új meglehetősen hasonlít a tavaly év végi Mansory Urushoz, de az Evo S néhány egyedi stílusjegyet is kapott. Elöl az SUV egy hangsúlyosabb első osztófelületet kapott, amely kiemelkedik a szögletes arcából, amely egy extra légbeömlőt is kapott a végszárnyon.

A Mansory az első sárvédőszellőzőket is átalakította, egy csipetnyivel több stílust adott az oldalsó küszöböknek, és finomított a hátsó szárnyon és a tetőspoileren is. Ez egy finom frissítés a legutóbbi iterációhoz képest, amely azonban jelentős teljesítménynövekedéssel is párosul. A megjelenést a különleges fekete-fehér kétszínű festés teszi teljessé.

A Mansory nem részletezi, hogy milyen változtatásokat hajtott végre az SUV 4,0 literes, ikerturbófeltöltős V8-asán, de a tuner szerint a módosított Urus 900 lóerőt és 1100 newtonméter nyomatékot produkál. Ez több, mint az SUV alapteljesítménye, amely 641 lóerő és 850 Nm nyomaték, és több, mint az előző Mansory Urus 820 lóerős teljesítménye.

A Venatus ezt az erőt könnyű, 24 colos kovácsolt kerekeken keresztül adja le, amelyek elöl 10, hátul 12 col szélesek. Az SUV állítólag 2,9 másodperc alatt éri el a 100 kilométer/órás sebességet, az Urus végsebessége pedig a korábbi 305 kilométer/óráról 323 kilométer/órára emelkedett.

A Mansory csak egy képet adott ki a belső térről, és az pont olyan vad, mint amilyet a cégtől elvárnánk. A Mansory élénksárga színben készítette el, a kormánykerék, a padlószőnyegek és az ajtók fehér betéteivel, ami kontrasztban áll a fekete szegéllyel, amely átvágja az egész sárgát.

A Mansory szerint ez egy limitált szériás modell, amelyből mindössze 10 példány készül. Stílusban és teljesítményben egy lépéssel feljebb lép a másik Venatus modelljéhez képest, bár mindkettő egy amúgy is őrült Lamborghini SUV meglehetősen vad módosítása.

