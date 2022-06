Trendi utcai ruházat színes színkeverékkel és szokatlan anyagokkal - ezt képviseli Sean Wotherspoon tervező és influencer. Most elkészült az első "Art Car"-ja, ami hasonlóan feltűnő.

A 32 éves fiatalember a Porschéval közösen tervezte meg a saját Taycan 4 Cross Turismóját. A feltűnően színes külső a márciusi "South by Southwest" rendezvény egyik fénypontja volt a texasi Austinban.

10 Fotó

A Porsche most először mutatja meg az Art Car belső terét: a színes színösszeállítás a Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple és Ashley Green színekkel ott folytatódik. A műszerfal, a kormánykerék és a középkonzol parafa borítása vizuális kontrasztot alkot. Egy másik feltűnő anyag benne a kordbársony. A tetőkárpitot, az ülések középső paneljét és a napellenzőt ez az Atacama bézs színű szövet borítja. A belső tér a meggyőződéses vegán kérésére bőrmentes is - ezt az opciót más Taycan-vásárlók is választhatják.

Az Art Car-t maga Sean Wotherspoon mutatta be - a Porsche Instagram-csatornáján keresztül, ahol élőben válaszolt a vele kapcsolatos kérdésekre is. "Janis Joplin hatvanas évekbeli pszichedelikus 356-osától a Richard Phillips által tervezett 2019-es 911 RSR-ig - a Porsche ikonikus Art Cars autóinak listája már most hosszú" - mondja Robert Ader, a Porsche marketingigazgatója (CMO).

Az együttműködést a Porsche marketingkommunikációs osztályának csapata kezdeményezte. A kommunikációs szakemberek összehozták Sean Wotherspoon-t a Style Porsche tervezőivel, és vele együtt tervezték meg a jármű világpremierjét az Instagramon.

Wotherspoon többször személyesen is ellátogatott a Porsche weissachi tervezőstúdiójába. Az Art Car legyártását is a helyszínen kísérte, és többek között a weissachi helyszínen a koncepcióépítésben is részt vett.

Először a virtuális valóság technológia segítségével a külső számos színváltozatát játszották végig és vitatták meg egy járműmodellen. "A Porsche Múzeumban tett látogatása inspirálta Seant az ajtókon lévő kör alakú elem ötletére" - emlékszik vissza Volker Müller, a Style Porsche színekért felelős vezetője. "Ez a történelmi versenyautók kerek rajtszámtartóira emlékeztet. Ugyanakkor ez a fordított szín megszakítja a nagy felületet."

A kívánt színekhez Wotherspoon elküldte a megfelelő Pantone-kódokat a Porschénak. Az árnyalatokat a koncepcióautó festőműhelyében árnyalták és reprodukálták. A tervező a látogatása során a tesztkeneteket megnézhette és szakszerűen megvizsgálhatta őket különböző körülmények között. A Porsche Design Studio fénykabinjában egy gombnyomással lehet váltani a nappali fény és a mesterséges fény között.

A festékek szokatlan elnevezései személyes hátterűek. "Miután elmagyaráztuk, hogy mennyire fontosak itt a világos megnevezések, Sean a lakkokat családtagjairól nevezte el" - mondja Volker Müller. Így jött létre Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple és Ashley Green.

A belső térnek folytatnia kellett a külső koncepciót. Wotherspoon a kordbársony és a parafa anyagokat választotta, amelyeket az utcai ruházatához is használ. A kordbársonynak nagy hagyománya van a sportautó-gyártónál: a puha, bordázott anyag már 1952-ben is díszítette a Porsche 356-os ülésének középső paneljét. Az új Art Carban ugyanazt az atacama bézs színű szövött anyagot használták, amelyet a Porsche már a 2020-as 911 Targa 4S Heritage Editionben is alkalmazott.

"A parafa feldolgozása viszont kihívások elé állította kárpitosainkat" - mondja Müller. Végül is a laminált tekercsanyagot olyan összetett geometriákhoz kellett igazítani, mint amilyen a kapcsolópanel.

A Sean Wotherspoon által tervezett Taycan 4 Cross Turismo a Porsche Exclusive Manufaktur elemeivel egészül ki. Ezek közé tartoznak a 21 colos Cross Turismo Design keréktárcsák és a hátsó ablaktörlő díszítése - mindegyik fekete (magasfényű) fényezéssel, valamint a fekete Porsche feliratú fényszalag. Az ügyfelek hasonló projekteket valósíthatnak meg a Manufaktur különleges kívánságprogramjának részeként. Többek között folyamatban van a Wotherspoon színblokkoló külső négy színének a Paint to Sample Plus opcióval történő kínálása.

Franciaországban bírságot kapott egy sofőr, akinek Alpine-ját lekapta egy kamera gyorshajtás közben - de van egy kis gond. Itt írtunk arról, hogy mi az.