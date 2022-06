Úgy tűnik, hogy a Mercedes szinte minden nap új modellt mutat be, vagy készül egy újratervezésre. Ezen a héten a vállalat bemutatta az AMG One-t és az új GLC-t, de még több is érkezik a német autógyártótól. A Mercedes a B-osztály frissítésén is dolgozik, amely a jelenleg kapható modellhez képest enyhe átalakítást kap.

Arra számítunk, hogy a Mercedes elöl és hátul is finom módosításokat kap. A legfrissebb kémfotókon a B-osztály álcát visel az első homlokzaton, a hátsó lökhárító alsó részén és a hátsó lámpákon. Nem sok mindent változtat a Mercedes, de arra számítunk, hogy a modell karcsúbb fényszórókat, egy átdolgozott hűtőrácsot és egy átformált első lökhárítót kap.

15 Fotó

A változások még finomabbak lesznek hátul, ahol a Mercedes várhatóan a hátsó lámpákat finomítja és a lökhárítót alakítja át. A B-osztály belsejéről még nem kaptunk pontos képet, de nem számítunk jelentős változásokra. A modell meg fogja tartani a műszerfalat átívelő vezetői kijelzőt és az MBUX infotainment rendszer legújabb verziójával párosított infotainment képernyőt.

Ha a belső tér hasonló lesz a szintén fejlesztés alatt álló, megújult A-osztályhoz, akkor elképzelhető, hogy a Mercedes eltávolítja a középkonzolon lévő touchpadot a B-osztályból. A Mercedes egyéb módosításokat is eszközölhet a nagy képernyőn, és felújíthat néhány más belső részegységet, miközben egy kicsit több technológiával töltheti fel, hogy frissnek érezze magát a versenytársak között.

A hajtásláncokról egyelőre nem hallottunk semmit, de nem is számítunk meglepetésekre, hiszen ez a ciklusközépi frissítés a B-osztály esetében egyszerűen tartja a dolgokat. A jelenlegi hajtásláncok változatlanul átvehetők a most kapható modellből, bár a Mercedes hatékonyabbá teheti őket.

A Mercedes nem árulta el, hogy mikor debütál a felfrissített B-osztály, de arra számítunk, hogy a 2023-as modellévben kerül forgalomba. Még idén vagy a jövő év elején lelepleződhet. Valószínűleg azután érkezik, hogy a Mercedes leleplezi az általunk kiszúrt, megújult A-osztályt, amely szintén enyhe stílusbeli átalakítást kap.

