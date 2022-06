A gyorsulási versenyeket mindig jó nézni, de ha fej-fej melletti küzdelmet nézhetünk, még jobb. Ez különösen igaz akkor, ha két legendás szuperautó áll egymással szemben, és barátaim, ennél jobbat nem is nagyon lehet.

A videóban szereplő 2018-as Porsche 911 GT2 RS gyönyörű fekete színben pompázik, és egy fehér 2020-as Ferrari F8 Tributo ellen versenyez. Mindkét autó alapfelszereltségű, de amikor 700 lóerőről és hétfokozatú, lapátváltós váltóról beszélünk, egyenesen a gyárból, akkor vitatható, kell-e egyáltalán bármit módosítani. Műszaki szempontból az F8 Tributo némi előnyt élvez, hiszen a 3,9 literes, ikerturbófeltöltős V8-as 710 lóerős. A GT2 RS csak 700 lóerős a saját ikerturbós motorjából, de pár száz kilóval könnyebb is. Mindkettő a hátsó kerekeket forgatja, és mindkettőn Michelin utcai gumik futnak. Papíron tehát bárki nyerhet.

És tudjátok mit? Pontosan ezt kapjuk a valóságban is. A leszámolásra a New Jersey-i Atco Dragway-en kerül sor, a DragTimes pedig mindkét autóról felvételt készített a két győzelemig tartó, hárommenetes versenyen. Az első futam megadja az alaphangot, mindkét autó 10,25 másodperc alatt futja le a negyed mérföldet. A sebességek is majdnem azonosak voltak, a 911-es 136,8 mérföld/órás sebességgel ment, míg az F8-as 135,8 mérföld/órával ért célba. Végül a Ferrari győzött, köszönhetően a 0,3 másodperccel gyorsabb reakcióidejének a rajtvonalon. Ennyire szoros volt ez a verseny.

A második alkalommal mindkét pilóta közel azonos, 0,3 másodperces reakcióidőt mért. Innentől kezdve szó szerint fej-fej mellett haladtak a célvonalig. A 911 GT2 RS valamivel lassabb volt, 10.19 másodperc 137,3 mph-val szemben az F8-as 10.18 mp, 137.8 mph-jával. A győzelem azonban nem a Ferrarié lett. Ehhez századmásodpercekben kell mérni a dolgokat, a Porsche pilótájának 0,31-es reakcióideje ugyanis gyorsabb volt, mint a Ferrari 0,36-os ideje. Ennek eredményeként a 911-es ért elsőként célba, mindössze 0,037 másodperccel. Ez lehet a legszorosabb célba érkezés, amit valaha láttunk a Motor1.comon.

Lesz még egy harmadik futam az autók között, de őszintén szólva nem tudjuk, hogyan lehetne felülmúlni a második futamot. Nem volt olyan szoros, mind a reakcióidők, mind a 400 méteres idők tekintetében. De még mindig egy szolid verseny mindkét autó számára, és ki ne szeretné hallani egy Porsche hathengeres boxerének és egy Ferrari V8-asának sikolyát? Dőlj hátra, lazíts, és élvezd a csatát.

